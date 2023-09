US Open 2023 : Jack Draper battu par Andrey Rublev met fin à l’intérêt des célibataires britanniques pour New York | Actualités tennistiques

La course de Jack Draper à l’US Open est terminée après qu’Andrey Rublev, huitième tête de série, se soit montré trop fort pour le Britannique au quatrième tour lundi.

Le joueur de 21 ans était le dernier des sept Britanniques en simple à Flushing Meadows, après avoir atteint pour la première fois la deuxième semaine d’un Grand Chelem.

Mais le numéro 5 britannique, classé 123e mondial après une série de blessures, a finalement été dominé par Rublev lors d’une rencontre délicate sous le toit du stade Louis Armstrong, le Russe avançant 6-3 3-6 6-3 6-4.

Rublev affrontera Daniil Medvedev mercredi pour une place en demi-finale après que la troisième tête de série se soit battue pour battre Alex de Minaur 2-6 6-4 6-1 6-2.

Comment les rêves de Draper ont été anéantis

Jack Draper s'est disputé avec l'arbitre à la suite d'une série d'appels lors de son dernier match à l'US Open contre Andrey Rublev et s'est demandé si le système fonctionnait correctement.



Draper a atteint le quatrième tour d’un chelem pour la première fois en battant Michael Mmoh samedi, et il s’est lancé dans ce match avec Rublev en tant que grand outsider.

Rublev a déjà atteint huit quarts de finale du Grand Chelem, et même s’il n’a pas encore atteint une demi-finale, il est habitué à enchaîner les courses dans les tournois majeurs.

Mais Draper a été plus qu’un match au début, apportant un point de break dans le premier jeu, seulement pour que Rublev le sauve avec un vainqueur avant de se battre pour tenir.

Les échanges ont été féroces, avec cinq vainqueurs dans le seul match d’ouverture, et la qualité de Rublev a finalement brillé dans le premier set alors qu’un retour du revers l’a aidé à briser Draper au quatrième match.

Image:

Andrey Rublev a parfois perdu son sang-froid dans des conditions difficiles





Rublev a conservé cet avantage pour remporter le set après 36 minutes, tandis que Draper a commencé à paraître visiblement frustré par son propre jeu alors que les erreurs commençaient à s’infiltrer.

Au deuxième set, Draper s’est battu pour rester au service, sauvant quatre balles de break dans le troisième jeu et ralliant le soutien de la foule alors qu’il cherchait à garder ses espoirs en vie. Il a continué à tenir, ce qui a incité Rublev à rugir de colère après que quelques appels rapprochés ne se soient pas déroulés dans sa direction.

Draper a cassé un jeu plus tard grâce à une double faute de Rublev, sa deuxième du match qui a provoqué une réaction furieuse, et le Britannique a servi pendant le set pour égaliser le match malgré ses propres frustrations avec une série de let call.

Andrey Rublev n'a pas pu contenir sa frustration puisque sa double faute a permis à Jack Draper d'assurer le break décisif dans le deuxième set.



Une longue pause hors du terrain a ensuite semblé aider davantage Draper, l’ancien numéro 38 mondial breakant immédiatement dans le troisième set alors qu’il cherchait à tirer le meilleur parti des difficultés de Rublev.

Mais Rublev a riposté de manière impressionnante, ramenant le service à 2-2, manquant presque de nouveau de briser au sixième jeu, et ce faisant au huitième, remportant le set 6-3.

Draper n’avait jamais joué cinq sets lors d’un Grand Chelem, mais savait que cela serait nécessaire s’il voulait gagner ici, tandis que Rublev se concentrait sur l’élimination de son courageux adversaire en quatre.

S’étant donné une chance de 70-30 de participer à ce tournoi en raison d’une blessure à l’épaule qui l’a forcé à se retirer de Winston-Salem le 22 août, Draper a commencé à avoir l’air naturellement en longues jambes et sentant une chance que Rublev s’est laissé tomber amoureux lors du cinquième match.

Rublev a ensuite eu deux occasions sur le service de Draper pour sceller le match, et bien qu’elles allaient et venaient, le Russe a clôturé le match au 10e match.

« Dès le premier point, je sentais très bien le ballon, mais Jack jouait aussi bien », a déclaré Rublev sur le terrain. « J’ai pu faire un break et j’ai pensé ‘d’accord, faisons un match physique’ parce que Jack revient de blessure.

« J’ai pu ajouter de la vitesse et terminer le match. C’est une sensation particulière. »

Henman : Draper ne fait qu’effleurer la surface

Tim Henman et Marion Bartoli discutent de la victoire d'Andrey Rublev sur Jack Draper lors des huitièmes de finale de l'US Open et conviennent que le joueur britannique peut améliorer son agressivité lors des retours.



L’ancien numéro 1 britannique Tim Henman sur Sky Sports :

« Cela a été un très bon tournoi pour Jack et il en retiendra tellement… le physique, l’intensité et ce qu’il faut mentalement pour jouer ce genre de matches.

« Pour moi, il ne fait qu’effleurer la surface. Il est encore nouveau à ce niveau et il a eu beaucoup de difficultés en dehors du terrain à cause des blessures.

« S’il parvient à développer cette résilience physiquement, il sera bientôt de retour au quatrième tour du Grand Chelem et ira encore plus loin. »

Regardez l'US Open en direct et en exclusivité sur Sky Sports du 28 août au 10 septembre. Tous les courts seront disponibles pour la première fois



Revivez la carrière en dents de scie d'Andy Murray à l'US Open, qui l'a vu remporter son premier titre majeur en 2012 à New York



Andy Murray admet qu'il devra réfléchir à son avenir dans le tennis s'il continue à subir des résultats décevants, tandis que Tim Henman espère qu'il continuera à persévérer.



