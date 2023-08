US Open 2023 : Gauff, Miyazaki, Djokovic et Swiatek en action lors de la troisième journée – en direct

Cela vaut la peine de considérer à quel point les sportifs souffrent pour nous divertir, et à quel point il doit être pénible d’être dans la fleur de l’âge et blessé.

Je redécouvre mes mécanismes, je reconnais les situations que j’ai vécues dans le passé même s’il faut dire que les années passent et maintenant je suis une personne différente avec plus d’expérience derrière moi, pour de bon et dans le mauvais.

Haddad Maia et Townsend ont tous deux bien commencé, et c’est 2-2 au service, tous deux ont fait tomber le couvercle ; Tsitsipas mène Stricker 3-2 au service.

Bencic, le champion olympique, est l’une de ces joueuses que je n’ai presque jamais vues bien jouer et elle fait 0-30 après avoir tenu, puis guide un joli revers sur toute la ligne lorsque Miyazaki se rallie à 40-30 pour deux. Et à partir de là, elle procède au break, un gros coup droit ouvrant le terrain pour le putaway.

OK, je regarde Miyazaki contre Bencic, Townsend contre Haddad Maia et Tsitsipas contre Stricker.

il y a 37 mois 11h20 HAE

La légalisation de la marijuana à New York n’est pas passée inaperçue auprès des joueurs. «L’odeur, oh mon Dieu», a déclaré Maria Sakkari; « L’herbe sent bon », a proposé Alexander Zverev. « Comme le salon de Snoop Dogg. Il y en a partout, tout l’endroit sent l’herbe !