US Open 2023 : Gauff et Tiafoe en action, Muchova gagne lors de la septième journée – en direct

il y a 3 mois 15h22 HAE Département de belles choses : Wozniacki et Gauf arrivent sur Ashe. Je suis excité pour celui-ci, tout comme vous, j’en suis sûr.



il y a 5 mois 15h20 HAE Juste au moment où nous espérions que Bencic aurait pu se jouer du pseudo, un autre jeu de service criblé d’erreurs donne l’avantage à Cirstea… et un revers long de plusieurs hectares signifie que Cirstea servira désormais pour une place dans les huit derniers à 6-3 5-2. Bencic a l’air tout aussi misérable que sa performance l’a été.



il y a 10 min 15h14 HAE Un retour fabuleux de Bencic – qui, je viens d’entendre, s’est roulé une cheville lorsque mon ordinateur s’est réinitialisé – directement sur les pieds de Cirstea, ce qui lui donne un point de break après avoir été en baisse de 0-40, et elle sert maintenant à 3-6 4-2. Le fait est qu’elle a encore du mal à supporter le rythme supplémentaire de Cirstea, donc je ne vois pas vraiment de solution pour elle ici.

il y a 14 mois 15h11 HAE Retour à Shelton, 20 ans. Pas mal vraiment, et il a mis sa tactique au point aujourd’hui, refusant le rythme de Paul sur le coup droit et se faisant confiance pour remporter les échanges par l’arrière. Quoi qu’il en soit, il a également de réelles chances de gagner son prochain match tandis que, sur Armstrong, Cirstea a encore battu Bencic et mène 6-1 4-1 40-15.



il y a 16 mois 15h08 HAE Suivant sur Ashe : Caroline Wozniacki contre Coco Gauff [6].



il y a 17 mois 15h08 HAE Il dit que c’est génial d’être en Amérique et de ressentir l’amour de la foule en « jouant contre des étrangers »… euh, OK mon pote. Quant à jouer sur Ashe, « C’est difficile à croire mais Dieu fait des merveilles », conclut-il puis explique que dans sa loge, il n’y a pas de panique, et il n’a pas paniqué en perdant le quatrième set. Il a volé son père de son travail d’entraîneur des Florida Gators, explique-t-il, et remercie son équipe de soutien. Sinon, il a appris cette année qu’il n’est pas seulement un joueur de tennis, qu’il traite les gens de la bonne manière, qu’il inspire les enfants et espère qu’ils développeront une passion pour le tennis en le regardant jouer.

il y a 21 mois 15h04 HAE Ben Shelton bat Tommy Paul [14] 6-4 6-3 4-6 6-4 Quelle victoire c’est ! Shelton fléchit ses muscles, tend une oreille, envoie de l’amour à son père, et il rencontre ensuite Tiafoe ou Hijikata !



il y a 22 mois 15h02 HAE Cirstea consolide, puis fait 30-40 alors que Bencic commet sa 20ème faute directe et le match est là : une autre pause, et bien sûr, c’est fini. Mais Cirstea écorche longtemps puis fend le filet et à partir de là Bencic voit sa prise pour rester dans le match à 3-6 1-2. et si vous vous demandez ce qui m’a pris si longtemps, mon ordinateur est tombé en panne, j’ai accidentellement débranché la prise de mon ordinateur… et pendant ce temps, sorti de nulle part, Paul, à 30 ans, continue longtemps au service, et Shelton a une balle de match à 6-4 6-3 3-6 5-4 !



il y a 32 mois 14h52 HAE Regarder des enfants concourir est tellement affirmatif. Shelton passe le moment absolu de sa vie là-bas et il se déchaîne lorsqu’un service large suivi d’un putaway lui donne 4-3 en quatrième.



il y a 35 min 14h49 HAE Ouais à propos de Bencic. Un doublé donne à Cirstea 0-40 puis quelqu’un crie alors qu’elle entre pour se frayer un chemin court… et elle le pique ! Elle n’est pas du tout heureuse mais ce n’est pas une excuse pour renoncer à une pause amoureuse. Cirstea mène 6-1 1-0.



il y a 40 mois 14h44 HAE Cirstea sert pour un set 6-3, mais Bencic est arrivé maintenant, donc nous pourrions voir quelque chose de différent d’ici.



il y a 43 mois 14h41 HAE Spike Lee regarde Paul contre Sheltonqui sont 2-2 dans le quatrième set – mais de façon inquiétante, Paul commence à bien servir.



il y a 44 mois 14h40 HAE Bencic joue un swing-volée assez décent mais Cirstea réussit une superbe passe transversale depuis l’intérieur de son coin droit. Elle va ensuite loin de l’arrière, cependant, elle servira donc pour le premier set une deuxième fois à 5-3.



il y a 49 mois 14h35 HAE Allez Belinda Bencic ! Elle n’avait pas frappé de vainqueur avant ce match, mais un gros coup droit lui donne un deuxième et un point de break, puis Cirstea marque et c’est un break en arrière ! à 2-5 pression !



il y a 51 min 14h34 HAE Shelton démarre le quatrième set avec une prise, remportant le match avec un excellent deuxième service large ; Bencic monte sur le tableau, forçant Cirstea à servir pour le set, fumant un retour devant elle pour 0-15 puis envoyant un retour dans les chevilles pour 15-30. Peut-elle faire bouger les choses ?



il y a 55 min 14h30 HAE Cirstea mène désormais 5-0 et peut-être que le problème avec Bencic est qu’il lui manque une arme sérieuse. Cirstea, quant à elle, est une créatrice de coups donc, quand elle est en marche, elle est sur



il y a 1h 14h28 HAE « Patrick McEnroe dit que le record de service de l’US Open est de 152 mph par Roddick », conseille Olga. « Eubanks a dit qu’il le ferait savoir à Ben pour qu’il puisse essayer de le casser ! Comme vous le savez, il est le partenaire de double de Ben et un nouveau communiste pour ESPN. Je parie qu’il est également doué dans ce domaine – il le faisait pour Tennis Channel avant que sa carrière ne prenne feu.



il y a 1h 14h25 HAE Menant 40-15, Paul sert, entre et repousse sa volée ! De 1 à 4, il a remporté cinq matchs d’affilée et traîne désormais Shelton par deux sets à un. Pendant ce temps, Cirstea s’effondre à nouveau, et contrairement à mes réflexions précédentes, il semble qu’en fait, Bencic n’ait pas encore réglé les majors.



il y a 1h 14h20 HAE Maintenant! Paul breake Shelton – il a dû lire ce que j’ai dit à son sujet plus tôt – et à 5-4 il servira pour le troisième set et un déficit de 2-1.



il y a 1h 14h19 HAE Les deux tiers du terrain sont à l’ombre, ce qui ne peut pas être facile pour les joueurs – oui, et que quelqu’un ne pense pas aux livebloggers – alors que Cirstea consolide pour 3-0.



il y a 1h 14h16 HAE Vous serez ravi de savoir que j’ai trouvé Cirstea contre Bencic, sur mon téléphone, juste à temps pour rater le premier break du 2-0. Je n’ai pas vu son match contre Rybakina, mais cette victoire – probablement la plus importante de sa carrière – nous dit qu’elle est en très bonne forme et qu’elle est suffisamment forte mentalement pour remporter un troisième set décisif contre l’une des meilleures joueuses du moment.



il y a 1h 14h12 HAE Tiens bon Tommy Paul ! Alors que je suis toujours à la recherche de Cirstea contre Bencic, il revient en troisième, mené désormais 2-0 et 3-4.



il y a 1h 14h08 HAE Cirstea et Bencic sont absents, le premier tenant 1-0 alors que j’essaie de trouver une couverture ; pour une raison quelconque, Sky a Jamie Murray en double sur la chaîne qui ne diffuse pas Paul contre Shelton.



il y a 1h 14h04 HAE Oh wow. Shelton sert deux as, dont deux à 149 mph, le plus rapide de la compétition je pense, tient à l’amour et est à deux gameas d’une victoire éclatante ! Ajoutez à cela les progrès de Dominic Stricker – il joue plus tard – et la nouvelle génération arrive.

il y a 1h 14h02 HAE Je suis défoncé par Ben Shelton. Un gros coup droit l’amène au filet, après quoi il trouve deux belles volées, une sur chaque flanc, pour faire 15-30 sur le service de Paul. Ensuite, Paul va longtemps, rate son premier service, et Shelton peut-il remonter de deux sets et un break ? Oui il peut! Paul réalise son doublé et est désormais mené 4-6 3-6 1-4 !



il y a 1h 13h56 HAE Shelton et Paul sont 1-1 en troisième, Shelton a remporté les deux premiers, et je ne doute pas de sa capacité à s’en sortir ; Je ne pense pas que Paul ait les armes pour gagner trois sets sur le spin, donc il doit probablement espérer un starter.



il y a 2 heures 13h50 HAE Suivant sur Armstrong : Sorana Cirstea [30] contre Belinda Bencic [15].



il y a 2 heures 13h49 HAE Wang a donné une bonne image d’elle-même, mais Muchova était juste un peu trop bonne. Elle nous dit qu’il faisait chaud dehors et qu’elle est contente que le match soit terminé. Elle n’avait jamais affronté Wang auparavant et c’était un match difficile, mais elle pense qu’elle est bien revenue dans le troisième, revenant à son jeu avec beaucoup de slices. Apparemment, elle fait un peu de yoga à Central Park et joue aussi de la guitare – elle a d’autres intérêts que le tennis – et si elle devait jouer une chanson maintenant, lorsqu’elle l’a appelé, elle dit que ce serait « une chanson d’AC/DC, probablement l’autoroute vers l’enfer ! »



il y a 2 heures 13h46 HAE Karolina Muchova [10] bat Wang Xinyu 6-3 5-7 6-1 Muchova finit par y arriver, sa classe et son tempérament finissant par le dire. Elle incarnera ensuite Sorana Cirstea ou Belinda Bencic.

il y a 2 heures 13h44 HAE Un service gagnant au milieu donne à Muchova 40-15 et une balle de match…



il y a 2 heures 13h42 HAE Wang est-il parti ? À 0-30, elle arrive avec une mauvaise approche, Muchova la passe sur la ligne, et bien qu’elle trouve un as ensuite, un superbe lob termine efficacement le match. Muchova mène 5-1 dans le troisième et servira désormais pour le match, tandis que Shelton détient un avantage de 6-4 6-3 sur Paul !



il y a 2 heures 13h38 HAE Muchova brise Wang comme nous supposions qu’elle finirait par le faire et mène 3-1 ; peut-elle consolider ? Oui, elle le peut, en s’en tenant à 15, et Wang a de gros problèmes. Pendant ce temps, Shelton mène désormais Paul d’un set et d’un break à 6-4 4-3 et, avec Tiafoe ou Hijikata ensuite, a une chance de faire quelque chose de vraiment intéressant.



il y a 2 heures 13h32 HAE Shelton crie devant sa loge, tenant 3-3, et Paul ne semble pas en avoir assez pour vraiment le déranger s’il parvient à rester solide. Cash/Patten, cependant, ont perdu un break au troisième set 10-6 contre Bopanna/Ebden et rentrent donc chez eux après une course prometteuse.

il y a 2 heures 13h28 HAE Une brillante victoire en coup droitr incite peut-être Muchova à envoyer un double sens : elle passe de 40-15 à deux. Mais elle s’accroche et mène 2-1 dans le troisième.



il y a 2 heures 13h25 HAE De retour sur Ashe, on est toujours au service dans le deuxième, Shelton est mené 3-2 après avoir pris le premier but contre Paul. J’ai toujours pensé que Paul serait l’un de ces joueurs qui gagnaient beaucoup d’argent sans jamais rien faire de notable dans un tournoi majeur, mais il a atteint les quatre derniers matchs en Australie et à 26 espère toujours qu’il va mieux.



il y a 2 heures 13h21 HAE Muchova et Wang font une pause, puis reviennent et le premier tient le score 1-0 en troisième. Wang commence ensuite son jeu de service avec un doublé avant qu’un mauvais tir sur la ligne ne permette à Muchova d’étendre un bras go-go Gadget et de détourner un gagnant dans l’espace libéré pour 0-30. Wang, cependant, s’accroche pour prendre l’avantage, puis Muchova joue un point formidable pour ensuite lâcher sa volée de coup droit à la fin. 1-1 en troisième, et cela pourrait aller dans les deux sens.



il y a 2 heures 13.11 HAE Au fait, Cash/Patten, sont 4-4 avec Bopanna/Ebden dans leur match décisif, et Paul vient de frapper un coup droit pour le break à 4-6 1-0… rapidement éteint par Shelton, qui clôture bien et, avec son gilet mouillé et accroché à lui, on dirait une sorte de super-héros. Photographie : Timothy A Clary/AFP/Getty Images