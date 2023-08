US Open 2023 : Critique vidéo pour Double Bounce à présenter à Flushing Meadows, la première pour le tennis du Grand Chelem

Le nouvel arbitre du tournoi de l’US Open, Jake Garner, se souvient d’avoir été arbitre de chaise et d’avoir eu du mal à déterminer en ce moment si une balle a rebondi deux fois avant qu’un joueur ne la ramène au-dessus du filet.

Si cela se produit à Flushing Meadows cette année, cependant, un officiel peut vérifier une rediffusion: la revue vidéo fera ses débuts en tennis du Grand Chelem lorsque la compétition du tableau principal commencera à New York le 28 août.

« Il y avait certaines situations, bien sûr, où vous verriez une vidéo après le match et souhaiteriez avoir pris une décision différente », a déclaré Garner à l’Associated Press, « ou souhaiteriez avoir de l’aide pour prendre cette décision. »

La revue vidéo – qui est distincte de l’appel de ligne électronique utilisé pour diriger les balles à l’intérieur ou à l’extérieur de tous les matchs – sera mise en place pour cinq des 17 courts de compétition de l’Open : Arthur Ashe Stadium, Louis Armstrong Stadium, Grandstand, Court 5 et Court 17. Cet échantillonnage, qui devrait comprendre un peu plus de 50 % de matchs en simple, selon Garner, sera étudié avant de décider d’étendre ou non le système en 2024.

Cette année, les joueurs en simple, en double et en double mixte auront droit à trois défis par set pour des choses telles que des doubles rebonds, un ballon touchant le corps d’un joueur, un joueur touchant le filet ou un joueur gêné par le bruit. Ils conserveront un défi s’ils ont raison et en recevront un supplémentaire lors des bris d’égalité.

« J’avais poussé pour cela pendant un certain temps, donc je suis heureux de voir que l’US Open va le permettre », a déclaré Jessica Pegula, une Américaine classée n ° 3 et impliquée dans un appel manqué très médiatisé sur un double rebond qui a aidé son adversaire, Iga Swiatek, à Roland-Garros l’an dernier. « Ce sera formidable pour les joueurs et les fans. »

C’est le dernier exemple d’assistance moderne pour les officiels du sport – et le dernier exemple de l’US Open ouvrant la voie en ce qui concerne les récents changements de règles lors des grands tournois de tennis.

« Nous cherchons toujours à innover », a déclaré Garner.

L’US Open a été le premier événement de Chelem avec appel de ligne électronique (en 2006), le premier avec une horloge de service (2018) et le premier à permettre la communication en match avec les entraîneurs (2022).

La révision vidéo a été testée lors d’événements masculins moins médiatisés tels que la Coupe ATP et les finales Next Gen. Il n’a pas été essayé lors d’un tournoi féminin.

« C’est un bon pas dans la bonne direction », a déclaré Chris Eubanks, un Américain classé n ° 29, à propos de la critique vidéo. « Si la technologie existe, pourquoi ne pas l’utiliser ? »

Un élément supplémentaire, selon Garner, a été adopté en 2021 mais formellement inscrit dans les règles cette année : Si un joueur fait quelque chose qui pourrait entraîner un défaut – comme lorsque Novak Djokovic a frappé par inadvertance un juge de ligne avec une balle à l’US Open 2020 – vidéo peut aider à déterminer si la disqualification est justifiée.

Plusieurs joueurs ont posé des questions sur la nouvelle configuration de révision vidéo mais n’en étaient pas conscients.

Ils y étaient uniformément favorables.

« C’est tout à fait logique », a déclaré Caroline Garcia, demi-finaliste française de l’US Open 2022. « Cela peut être très frustrant si vous pensez avoir vu un double rebond et que l’arbitre ne l’a pas vu, pour une raison quelconque. C’est toujours mieux de savoir tout de suite que d’être en colère contre quelqu’un. Vous voulez juste savoir.

Lorsqu’il y a un défi, deux personnes éloignées du terrain enverront la meilleure rediffusion à l’écran de l’arbitre de chaise et aux cartes vidéo dans l’arène. L’arbitre aura trois options : confirmer l’appel initial, l’annuler ou laisser l’appel se tenir s’il n’y a pas de preuve vidéo claire dans un sens ou dans l’autre.

Toutes les critiques seront demandées par les joueurs et devraient aider à réduire, voire à éliminer, les désaccords sur ces types d’épisodes, qui se produisent de temps en temps.

« Si vous pensez que quelque chose ne va pas dans votre sens, défiez-le. Ensuite, il n’y a plus de disputes », a déclaré Jordan Thompson, un Australien classé n ° 55.

Il a perdu un point lors du dernier match d’un match lors d’une mise au point de l’US Open à Washington il y a deux ans, même si son adversaire s’est connecté avec le ballon après un rebond supplémentaire. Les deux joueurs se sont ensuite mis face à face et l’arbitre de chaise est descendu pour les séparer.

À l’Open de France 2009, par exemple, Serena Williams a frappé un tir qui est parti du bras de son adversaire mais qui n’a pas été appelé de cette façon. Cette année à Paris, Holger Rune a gagné un point qu’il n’aurait pas dû avoir à cause d’un double rebond.

« Certains arbitres, ils font des erreurs. Certains pour moi; certains pour lui », a déclaré Rune. « C’est la vie. »

De telles erreurs devraient être plus évitables maintenant.

