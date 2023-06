US Open 2023: Cameron Smith pensait que la nouvelle de la fusion du golf «était une sorte de blague» avant l’appel téléphonique du patron du PIF | Nouvelles du golf

Cameron Smith a été surpris par la nouvelle de la fusion du golf

Cameron Smith a révélé qu’il pensait initialement que la nouvelle de la fusion du golf était une blague avant de recevoir un appel téléphonique de Yasir Al-Rumayyan décrivant la situation.

L’annonce la semaine dernière de l’accord entre le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, le bailleur de fonds de LIV Golf, en a surpris plus d’un dans le sport et à l’extérieur.

Smith, qui a fait défection à LIV après avoir remporté l’Open Championship à St Andrews l’année dernière, a admis qu’il était l’un de ceux qui n’avaient aucune idée que cela arrivait et n’y croyait pas jusqu’à ce que le gouverneur du PIF, Al-Rumayyan, le contacte.

« Je suppose que la première réaction a été que je pensais que c’était une sorte de blague qui était sortie, puis [Al-Rumayyan] m’a appelé et m’a en quelque sorte expliqué ce qui se passait », a déclaré Smith lors de sa conférence de presse avant l’US Open de cette semaine.

« Il n’a pas vraiment trop expliqué. Je pense qu’il y a encore beaucoup de choses à régler, et avec le temps, nous en apprendrons de plus en plus. Mais il y a certainement beaucoup de joueurs curieux, je pensent, des deux côtés, à quoi ressemblera l’avenir.

« Je pense qu’il appelait probablement quelques joueurs différents, donc l’appel était plutôt court et doux. Il n’a pas vraiment expliqué grand-chose, mais a juste expliqué ce qui allait se passer ce jour-là, et il y avait encore beaucoup de choses à régler. »

Comment LIV Golf, avec ses tournois sans coupe de 54 trous et son format d’équipe, s’intégrera-t-il dans le calendrier et s’il a même un avenir a été parmi les grands sujets de discussion depuis l’annonce de l’accord.

Jimmy Dunne, membre du conseil d’administration du PGA Tour, qui a aidé à négocier l’accord, a depuis suggéré que le commissaire Jay Monahan aurait le pouvoir de dissoudre la série rebelle et d’infliger une amende à tous les joueurs revenant au PGA Tour.

Smith, qui dirige l’équipe entièrement australienne Ripper GC dans la série LIV, a cependant insisté sur le fait qu’il n’en savait pas plus que quiconque.

« Pour être honnête, j’en sais vraiment autant que vous, a déclaré Smith. « On ne m’a pas dit grand-chose du tout; je prends juste les choses au fur et à mesure.

« Je suppose que si quelque chose se passe, je vous le ferai savoir, mais pour le moment, j’essaie juste de jouer le meilleur golf possible et d’essayer de gagner un US Open. »

Les opinions de Smith ont été reprises par le capitaine des Fireballs GC, Sergio Garcia, qui a également déclaré Sky Sports Nouvelles il serait prêt à revenir sur le PGA Tour si LIV cessait.

« J’aimerais pouvoir vous en dire plus, mais malheureusement, je ne sais pas grand-chose, et je suppose que les choses sortiront au fur et à mesure que tout s’arrangera », a déclaré Garcia.

« En fin de compte, nous sommes probablement là où nous aurions dû être depuis le début et c’est mieux pour tout le monde, donc c’est la chose la plus importante.

« S’il n’y a pas de LIV Golf, je dois aller quelque part ! On verra. »

La facilité avec laquelle les joueurs de LIV qui ont fait défection devraient revenir sur le PGA Tour ou le DP World Tour a également été une pomme de discorde parmi ceux qui sont restés fidèles.

Mais Joaquin Niemann, le Chilien qui a rejoint LIV en août dernier et capitaine de l’équipe Torque GC, est catégorique sur le fait qu’il ne s’inquiète de rien avant le troisième tournoi majeur de l’année.

« Je vais juste attendre et voir », a déclaré Niemann, double vainqueur du tournoi du PGA Tour. Sports du ciel. « Si j’avais la possibilité [to return to the PGA Tour] super, sinon je suis vraiment content d’être sur LIV.

« Je suis plus concentré sur ce qui se passe cette semaine, et tout ce qui va arriver arrivera. »

Fitzpatrick : Je ne pense pas que quiconque sache ce qui se passe

Matt Fitzpatrick pense que l’avenir du golf est entouré de confusion, de nombreuses questions sans réponse persistant à la suite de l’annonce de la semaine dernière.

Le champion en titre de l’US Open, qui joue dans un groupe avec Smith et Sam Bennett lors du premier tour de jeudi au Los Angeles Country Club, a admis qu’il n’avait aucune idée de ce à quoi s’attendre – en particulier avec la fusion des tournées encore à terminer et face à une sonde de un sous-comité du Sénat américain.

« Je pense que je ne sais tout simplement pas ce qui se passe – je ne pense pas que quiconque sache ce qui se passe », a déclaré Fitzpatrick.

« Signons-nous avec le PIF? Ne signons-nous pas avec le PIF? Je n’en ai aucune idée. Je suppose que c’est déroutant car il est assez clair que personne ne sait ce qui se passe à part environ quatre personnes dans le monde. »

Fitzpatrick a également été interrogé pour savoir s’il estimait que les joueurs qui avaient choisi de ne pas passer à LIV devraient être indemnisés, réfléchissant longuement et intensément avant de simplement répondre: « Ouais, passe. »

