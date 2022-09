US Open 2022 : Serena Williams acclamée par des fans célèbres dont Zendaya, Tiger Woods

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les célébrités ont continué à montrer leur soutien à la superstar du tennis Serena Williams à l’US Open 2022.

Lors du deuxième tour du championnat annuel de Williams, elle a battu l’Estonienne Anett Kontaveit sur le court de tennis national Billie Jean King.

Williams, 40 ans, a révélé qu’elle pourrait prendre sa retraite après ce Grand Chelem pour se concentrer sur sa vie personnelle, y compris sa famille et d’autres projets commerciaux.

Voici un aperçu du stade étoilé qui a encouragé Williams à la victoire.

Ben Stiller et Christine Taylor

Ben Stiller et Christine Taylor étaient de bonne humeur après leur réconciliation.

Les co-stars de “Zoolander” ont été aperçues en train de profiter du tournoi de tennis, alors qu’elles semblaient confortables dans le stade et souriantes.

Stiller, 56 ans, et Taylor, 51 ans, ont arrêté en 2017. Cependant, ils ont ravivé leur relation pendant la pandémie de COVID-19, tout en mettant en quarantaine avec leurs deux enfants – sa fille Ella, 20 ans, et son fils Quinlin, 17 ans.

Zendaya

L’actrice “Euphoria” Zendaya a été vue applaudir avec enthousiasme à l’US Open, aux côtés de sa mère Claire Stoermer et de son assistante Darnell Appling.

Zendaya a porté une robe en soie à fleurs avec une fente latérale haute, associant sa tenue à un pull en tricot noir surdimensionné confortable et à des bottes noires.

La star de “Dune” a complété son look avec des lunettes à monture métallique dorée pour mieux voir la victoire triomphale de la superstar du tennis Williams.

Jared Leto

L’acteur de “House of Gucci” Jared Leto a été vu en train de profiter de l’événement sportif, alors que Williams et Kontaviet s’affrontaient.

Leto a été vu en train de rencontrer un ami dans le stade étoilé alors qu’il enfilait un t-shirt graphique et ce qui semble être un pantalon de survêtement Gucci.

La star de “Morbius” a accessoirisé un chapeau de camionneur noir et jaune à visage souriant et a noué un bandana rose vif autour de son cou.

Gigi et Bella Hadid

Les sœurs Hadid ont montré leur côté sportif en soutenant Williams à l’US Open.

Gigi, 27 ans, abasourdie dans une combinaison entièrement rouge et des lunettes de soleil à monture dorée, tandis que sa sœur Bella, 25 ans, portait une veste de survêtement Nike blanche avec une jupe cargo kaki taille basse. Elle portait des chaussettes blanches, des baskets marron et avait les cheveux tirés en arrière avec un bandeau en forme de peigne en zigzag.

Les sœurs mannequins ont été vues applaudir avec enthousiasme le match populaire.

Sceller

Le match de l’US Open reçoit le “sceau” d’approbation du célèbre musicien.

Après que le chanteur d’origine britannique ait retrouvé sa fille Leni Klum, 18 ans, Seal était tout sourire à l’US Open.

Seal partage sa fille de 18 ans avec le mannequin Heidi Klum, alors que le duo père-fille a été vu lié avant le tournoi de tennis.

Tiger Woods

D’un athlète à l’autre, la légende du golf Tiger Woods a donné un coup de poing pour encourager la star du tennis Williams.

Woods était assis dans la même boîte que la sœur de Serena, Venus, alors que les deux se saluaient avec un câlin pendant le tournoi.

La star du golf portait un t-shirt noir avec une casquette de baseball Nike grise.