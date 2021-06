US Open 2021 : Comment regarder les quatre tours de Torrey Pines en Californie en direct sur Sky Sports Golf | Actualités golfiques

1:25



L’US Open revient à Torrey Pines la semaine prochaine et vous pouvez regarder les quatre jours exclusivement en direct sur Sky Sports. Il faut le voir pour le croire …

La grande saison de golf masculin se poursuit ce mois-ci au 121e US Open, avec une couverture continue de la Californie en direct sur Sky Sports, à partir du 17 juin.

Le tournoi est de retour à sa place habituelle dans le calendrier de golf pour 2021, ayant eu lieu en septembre de l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, avec les meilleurs joueurs du monde tous programmés pour jouer à Torrey Pines dans le troisième majeur masculin de la campagne .

Torrey Pines accueille le tournoi pour la première fois depuis la victoire historique de Tiger Woods sur le site en 2008, où il a joué à travers la barrière de la douleur pour vaincre Rocco Mediate en barrage et enregistrer le 14e des 15 titres majeurs, bien que Woods ait gagné ‘ Cette fois-ci, il continue de se remettre des blessures subies lors de l’accident de voiture de février.

Tiger Woods est triple vainqueur de l’US Open

Bryson DeChambeau revient en tant que champion en titre après avoir dominé le terrain pour remporter une victoire de six coups à Winged Foot l’automne dernier, son premier titre majeur, tandis que Dustin Johnson arrive en cherchant à maintenir sa position au sommet du classement mondial du golf.

L’attention sera portée sur la dernière tentative de Phil Mickelson pour terminer la carrière de golf du Grand Chelem, dans un événement où il a terminé deuxième à six reprises, le joueur de 50 ans entrant dans le tournoi après être devenu le plus vieux champion majeur de l’histoire. au championnat de la PGA.

La victoire de Phil Mickelson au championnat PGA était son sixième titre majeur

Rory McIlroy est en action alors qu’il poursuit un premier titre majeur depuis 2014, dix ans après avoir remporté sa victoire décisive dans le même événement, tandis que Jon Rahm et Xander Schauffele seront parmi ceux qui cherchent à devenir le cinquième golfeur en six ans à faire le US Open leur premier grand succès.

Sky Sports offrira plus de 40 heures de couverture complète des quatre jours de tournoi, ainsi qu’une multitude de programmes supplémentaires de l’US Open tout au long de la semaine du tournoi.

Jeudi 17 – 1530-0300 – Premier tour EN DIRECT !

Vendredi 18 – 1530-0300 – Deuxième tour EN DIRECT !

Brooks Koepka a enregistré deux titres consécutifs à l’US Open en 2018 et 2019

Samedi 19 – 1400-0200 – Troisième tour EN DIRECT !

Dimanche 20 – 1500-0100 – Finale EN DIRECT !

Une émission spéciale d’une heure le mercredi soir à partir de 20h offrira les dernières interviews et intrigues du tournoi, tandis que les temps forts quotidiens de deux heures seront diffusés le matin après chaque tour.

Il y aura des commentaires et des analyses de texte en direct sur skysports.com et l’application mobile, avec des extraits vidéo, des interviews après le tour et un contenu bien plus passionnant.

