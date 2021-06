US Open 2020 : comment Bryson DeChambeau a fait taire les critiques en se frayant un chemin vers une victoire majeure | Actualités golfiques

Bryson DeChambeau revient en tant que champion en titre à l’US Open cette semaine

Le mardi de la semaine de l’US Open de l’année dernière, les coups de semonce ont été tirés par Bryson DeChambeau.

« Je frappe aussi loin que possible là-haut. Même si c’est à l’état brut, je peux toujours l’amener au bord avant ou au milieu des greens avec des pitching wedges ou des fers 9. C’est la beauté de mon longueur et cet avantage. »

Une grande partie de l’establishment du golf s’est moquée de l’approche tactique de DeChambeau pour affronter Winged Foot, l’un des parcours les plus difficiles de l’histoire majeure. Pourtant, quelques jours plus tard, les biceps dont on parle beaucoup de DeChambeau fléchissaient alors qu’il soulevait le trophée de l’US Open.

DeChambeau a été le seul joueur à terminer la semaine sous la normale

La manière de sa victoire à six coups était une pilule amère à avaler pour beaucoup, survenant un peu plus de six mois après que le R&A et l’USGA aient publié les conclusions de leur projet Distance Insight, dans lequel ils ont pratiquement admis que l’augmentation continue de la distance présentait une menace crédible pour le golf tel que nous le connaissons.

Et la façon dont DeChambeau a entrepris de nier les difficultés de Winged Foot n’était sans doute pas la façon dont le jeu était censé être joué – et certainement pas sur cette piste.

Remontez 14 ans et un peu en arrière, lorsqu’un par au 18e de l’US Open dimanche était une denrée rare parmi les principaux prétendants. En Europe, on se souvient de l’explosion du dernier trou de Colin Montgomerie, en prenant six après avoir trouvé le centre du fairway avec son drive.

Aux États-Unis, on se souvient peut-être du plus tristement célèbre des six finalistes de Phil Mickelson dans la seule majeure à avoir échappé à sa collection. Comme Monty, le gaucher est arrivé au 72e tee sachant qu’un par serait suffisant pour la victoire. Et, comme Monty, il en a pris six.

Tout le temps, l’imperturbable Australien Geoff Ogilvy observait le drame après avoir tiré un embrayage de haut en bas pour sauver le par à la fin et clôturer avec un 72 – deux pour la journée et cinq pour l’US Open.

Jim Furyk a fait un bogey le dernier pour terminer un dos, Padraig Harrington était quatre avec trois à jouer, et a fait un bogey tous les trois. Les scores et les divers mésaventures des joueurs d’élite du golf étaient une bonne indication de la résistance de Winged Foot lorsqu’il est correctement configuré pour un US Open.

Et ce fut encore une fois difficile l’année dernière, avec un seul des 156 partants ayant terminé 72 trous sous la normale. Et c’était DeChambeau, et il avait six ans de moins, et il semblait qu’il n’avait pas besoin de frapper un fairway pour y parvenir.

La transformation physique de DeChambeau était le sujet du golf avant l’US Open. Rempli de protéines, il avait accumulé une quantité étonnante de poids – environ trois pierres et la plupart en muscle.

Une greffe dure dans le gymnase, associée au travail constant sur la gamme pour perfectionner son swing pour compléter son nouveau corps, avait donné naissance à une nouvelle race de joueur puissant. Bryson avait élaboré un plan de réussite, et la priorité principale de son plan était claire et simple – frapper la balle aussi loin que possible.

Bien sûr, il n’a pas négligé son jeu de wedges et son toucher sur et autour des greens, ayant déduit que le golf est beaucoup plus facile lorsque vous frappez des wedges pour la grande majorité de vos deuxièmes coups sur la plupart des par-fours, et le par occasionnel -cinq.

L’approche scientifique de DeChambeau au golf a été bien documentée depuis ses jours d’amateur, sa pensée généralement complexe mais rationnelle, et quand il a une idée, il la mènera à bien sans hésitation.

DeChambeau est huit fois vainqueur du PGA Tour

Les fers d’une longueur sont dans son sac depuis des années, il prend en compte la densité de l’air lorsqu’il discute de certains coups avec son cadet, il calcule quelle « heure » il a besoin que son club pointe au sommet de son élan arrière, et tout green manqué est souvent suivi d’un regard désespéré qu’il s’est peut-être trompé dans ses calculs plutôt que d’avoir fait un mauvais coup.

Chez Winged Foot, la science est traditionnellement simple ; ne manquez pas les fairways ou vous aurez du mal à faire le par. DeChambeau s’en est moqué ce week-end.

Les deux premiers tours étaient au tarif standard de l’US Open. Un score décent au premier tour, avec Justin Thomas en tête après un 65 avec DeChambeau pour un départ solide avec un sous, l’un des 21 joueurs à briser la normale des 70. Le deuxième jour, seulement trois tirs dans les années 60.

DeChambeau a percé son deuxième à six pieds au neuvième – son dernier – et s’est converti pour l’aigle pour obtenir un 68 et se déplacer à l’intérieur du leader à mi-chemin Patrick Reed, et le champion élu est resté à la deuxième place après le troisième tour alors que Wolff a bondi plomb avec un rivetage 65.

Avec Reed hors de la course après avoir perdu huit tirs en neuf trous samedi après-midi, la ronde finale s’est rapidement transformée en une bataille à deux entre DeChambeau et Wolff, jouant seulement dans son deuxième majeur après avoir terminé à égalité au quatrième rang lors de ses débuts à la PGA. Championnat.

DeChambeau a pris la tête lorsque Wolff a raté trois des huit premiers trous, et tous deux ont atteint le neuvième pour mettre en place un intrigant neuf derniers trous. Mais Wolff a fait un bogey 10, DeChambeau a réussi un birdie à 11 et s’est ensuite contenté de régler les pars avec son partenaire de jeu luttant pour garder les erreurs à distance.

Le dernier tiers du tour était une procession, et DeChambeau a dûment paré les sept derniers trous pour clôturer une victoire impressionnante sur six sous la normale, Wolff ayant la consolation de décrocher la deuxième place malgré une fermeture avec un 75.

Bien avant le début de l’analyse post-tournoi, divers observateurs formulaient déjà des plans pour lutter contre la nouvelle approche audacieuse de DeChambeau envers le golf majeur. Mais il ne faisait aucun doute qu’il était un champion méritant, trouvant une recette du succès que ses pairs ne pouvaient tout simplement pas égaler.

Et DeChambeau lui-même a estimé que la manière de sa victoire inciterait les autres à suivre les plans énoncés dans le « Projet Bryson ».

DeChambeau a joué aux côtés de Matthew Wolff lors de la dernière journée

« J’espère pouvoir inspirer certaines personnes », a-t-il déclaré. « Mon objectif en jouant au golf et en jouant à ce jeu est d’essayer de comprendre ce jeu très complexe, multivariable et multidimensionnel. C’est très, très difficile, mais c’est un voyage amusant pour moi.

« J’espère que cela incitera les gens à dire: » Hé, écoutez, il y a peut-être une façon différente de le faire « . Tout le monde n’a pas à le faire à ma façon, je ne dis pas ça. Je dis juste en général qu’il y a sont différentes façons de faire les choses. Si vous pouvez trouver votre propre chemin, trouvez votre passion, comme quand Arnie a dit « swing your swing ».

« C’est ce que je fais. C’est ce que fait Matthew Wolff. C’est ce que fait Tiger. C’est ce que fait Phil. C’est ce que tout le monde fait, et nous essayons tous de jouer le meilleur golf possible.

« Je pense que je change définitivement la façon dont les gens pensent du jeu. Maintenant, si vous pouvez le faire, c’est une situation complètement différente. Il y a beaucoup de gens qui vont aller loin.

« Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont des joueurs incroyables, et je pense que la prochaine génération qui se lance dans le golf, j’espère, verra cela et partira, hé, je peux le faire aussi. »

Les répercussions sont devenues trop évidentes lorsque Rory McIlroy a été interviewé après son deuxième tour au Players Championship.

Il s’agit de Rory McIlroy, le gars qui a remporté quatre tournois majeurs, qui a passé plus de deux ans de sa carrière en tant que numéro 1 mondial et qui a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs – et des plus longs – pilotes de balle de l’histoire récente. . Et pourtant, il était là, après avoir raté le cut à Sawgrass par 10 coups, expliquant la principale raison de sa mauvaise performance.

McIlroy a admis qu’il avait été aux prises avec des problèmes de swing qui sont apparus pour la première fois après des séances d’entraînement à la vitesse l’automne dernier. Mais pourquoi a-t-il ressenti le besoin d’ajouter de la vitesse et de la distance ?

« Je mentirais si je disais que cela n’avait rien à voir avec ce que Bryson a fait à l’US Open », a déclaré McIlroy aux journalistes stupéfaits vendredi soir à Sawgrass. « Je pense que beaucoup de gens l’ont vu et se sont dit: » whoa » – si c’est la façon dont ils vont mettre en place des terrains de golf à l’avenir, cela aide. Cela aide vraiment « .

« La seule chose que les gens n’apprécient pas, c’est à quel point Bryson est bon hors du rough. Non seulement à cause de sa position droite, mais parce que ses fers courts sont plus longs que la norme, il peut donc obtenir un peu plus de vitesse dans le rough que nous autres gars. Et j’ai pensé qu’être capable d’obtenir plus de vitesse est une bonne chose, peut-être au détriment de mon swing. «

Alors voilà. La manière dont DeChambeau a remporté la victoire à Winged Foot a incité McIlroy à travailler pour frapper la balle plus fort et plus loin. Il n’était pas le premier, et il ne sera certainement pas le dernier. La victoire de Bryson DeChambeau à l’US Open aura un impact énorme sur l’avenir du golf… c’est déjà le cas !