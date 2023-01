US News va changer le système de classement après le boycott des facultés de droit

WASHINGTON (AP) – US News & World Report changera la façon dont son classement des facultés de droit est calculé en réponse à un boycott par un certain nombre de programmes de premier plan.

Les changements de méthodologie du magazine, annoncés lundi dans une lettre aux doyens des facultés de droit, incluent un poids accru sur les résultats des étudiants tels que le passage aux examens du barreau et l’emploi, et un poids réduit sur les enquêtes d’évaluation des universitaires, des avocats et des juges. Le classement donnera également un poids accru aux bourses financées par les écoles, dont beaucoup orientent les étudiants vers des carrières dans la fonction publique.

« Bien que nous sachions qu’il est difficile pour diverses institutions d’être classées dans un ensemble de données commun, nous avons tous le même objectif : fournir les meilleures informations aux futurs étudiants afin qu’ils puissent prendre l’une des décisions les plus importantes de leur carrière. US News s’est engagé à atteindre cet objectif », a déclaré le président exécutif et PDG de US News, Eric Gertler, dans un communiqué.

À l’automne, la majorité des 14 meilleures facultés de droit ont annoncé qu’elles ne soumettraient plus de données pour le classement. Le magazine, qui publie les classements depuis les années 1980, continuera de classer les écoles qui choisissent de ne pas participer, en s’appuyant sur des mesures accessibles au public pour construire sa liste.

La faculté de droit de Yale, la première à se retirer du classement, a déclaré que le système de classement était biaisé contre les programmes destinés à stimuler la diversité socio-économique et à soutenir la poursuite de carrières dans la fonction publique. La doyenne Heather Gerken a réitéré l’engagement de l’école à rester en dehors du processus de classement après l’annonce des changements de méthodologie.

“Avoir une fenêtre sur les opérations et le processus de prise de décision chez US News ces dernières semaines n’a fait que cimenter notre décision de cesser de participer au classement”, a déclaré Gerken dans un communiqué.

Suite à la décision de Yale de se retirer en novembre, d’autres facultés de droit ont suivi, notamment Harvard, l’Université de Californie, Berkeley, Stanford et l’Université du Michigan.

US News a déclaré dans la lettre aux doyens qu’il avait eu des conversations avec plus de 100 représentants de facultés de droit et qu’un ensemble de préoccupations communes avait émergé, ce qui avait entraîné des changements dans les classements.

Les changements seront reflétés dans les classements 2023-2024, qui devraient être publiés ce printemps.

Ces changements ne répondent pas à toutes les préoccupations soulevées par la direction des facultés de droit. Le magazine a déclaré qu’il s’efforçait de résoudre les problèmes supplémentaires soulevés par les dirigeants des facultés de droit concernant la prise en compte des programmes d’annulation de prêt et d’aide au remboursement, l’aide financière en fonction des besoins et la diversité et les facteurs socio-économiques.

Annie Ma, l’Associated Press