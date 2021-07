US News Le classement du meilleur hôpital comprend la première analyse de l’équité en santé

La plupart des hôpitaux américains traitent toujours de manière disproportionnée les patients blancs pour les services communs, selon un rapport publié mardi, malgré le fait qu’ils servent des communautés racialement et ethniquement diverses.

Une analyse US News & World Report des données fédérales de 2015 à 2019 a comparé plus de 1 400 hôpitaux à la composition raciale ou ethnique de la communauté environnante de chaque hôpital.

Les chercheurs ont découvert que les minorités raciales et ethniques étaient sous-représentées parmi les patients dans environ 4 hôpitaux sur 5 du pays. C’est la première fois que US News inclut une analyse de l’équité en santé dans son classement annuel des meilleurs hôpitaux. Bien que la composante équité en santé n’ait pas été prise en compte dans les classements, elle se trouve au bas du profil de chaque hôpital.

« La santé est incroyablement liée à des facteurs sociaux qui incluent des facteurs économiques et des barrières linguistiques, et il existe d’énormes disparités », a déclaré Ben Harder, rédacteur en chef et chef de l’analyse de la santé chez US News. « La santé de nos populations repose sur des facteurs qui ne devraient pas avoir d’impact sur la santé et c’est ça l’iniquité.

Pour la sixième année consécutive, la Mayo Clinic de Rochester, dans le Minnesota, a remporté la première place du Best Hospitals Honor, suivie de la Cleveland Clinic et du UCLA Medical Center. Cependant, US News a constaté que la représentation des patients non blancs dans les trois hôpitaux était «inférieure à celle de la communauté».

« Nous avons de la chance aux États-Unis, nous avons la meilleure technologie de soins de santé, mais ce n’est un service pour la population du pays que s’il est accessible et utile à tous les membres de la population », a déclaré le Dr Andrew Limper. , directeur de la valeur par intérim pour la clinique Mayo. « C’est formidable d’avoir toute cette technologie et cette expertise, mais elles doivent vraiment être distribuées équitablement et accessibles à tous… Nous nous engageons à offrir des soins équitables.

L’analyse de US News a utilisé les données du programme fédéral Medicare, qui assure plus de 60 millions d’Américains et permet aux patients de se faire soigner dans de nombreux hôpitaux publics et privés. Les résidents non locaux ont été exclus pour éviter de mal juger les hôpitaux qui attirent des patients de l’extérieur de leur communauté locale, ce qui pourrait gonfler l’écart de disparité.

Seulement 29 % des hôpitaux de l’analyse ont traité une proportion de patients noirs comparable ou supérieure à la proportion de résidents noirs vivant dans la communauté. Seuls 18% et 5% des hôpitaux ont atteint cette barre pour les patients hispaniques et asiatiques / insulaires du Pacifique, respectivement.

L’analyse a également révélé que les résidents noirs assurés par Medicare ont subi plus d’hospitalisations qui auraient pu être évitables s’ils avaient eu accès à de meilleurs soins de santé préventifs par rapport aux résidents d’autres races assurés de la même manière.

Alors que la plupart des hôpitaux desservaient une plus petite proportion de patients issus de minorités que ne le reflétait la composition raciale et ethnique de la communauté environnante, certains hôpitaux desservaient une plus grande proportion.

Au Grady Memorial Hospital d’Atlanta, 82 % des patients de Medicare qui ont subi des interventions électives étaient de race noire. À Dallas, où 17 % des résidents de Medicare sont noirs et 4 % hispaniques, 40 % des patients traités au Parkland Health and Hospital System étaient noirs et 16 % hispaniques.

« C’est le travail que nous faisons », a déclaré Shannon Sale, directrice de la stratégie au Grady Memorial Hospital. « La population que nous servons a des besoins uniques et des obstacles plus élevés à l’accès aux soins de santé et nous travaillons depuis des années pour les aider.

Sale dit que l’hôpital étudie les besoins au-delà des soins de santé – comme l’insécurité alimentaire, l’accès au logement et au transport – et travaille en partenariat avec d’autres organisations de services communautaires pour répondre à ces besoins.

« Il nous en faut encore beaucoup plus » :L’équité vaccinale reste insaisissable car les taux de vaccination pour les personnes de couleur sont toujours à la traîne

« Ce que nous voulons vraiment être, c’est prévenir les maladies et pour ce faire, vous devez aller à l’autre bout du spectre », a déclaré Jessica Hernandez, vice-présidente principale de la santé intégrée communautaire chez Parkland Health & Hospital System.

Les systèmes de santé réalisant une meilleure équité en santé s’aventurent dans la communauté pour mettre en œuvre personnellement des stratégies de santé publique avant qu’un patient ne fasse ses premiers pas dans un hôpital, a déclaré Harder.

Ce ne sont pas « simplement des hôpitaux qui dispensent des soins entre les quatre murs, mais une institution qui regarde au-delà et essaie de rencontrer les patients là où ils se trouvent », a-t-il déclaré. «Toutes les choses que nous aurions historiquement considérées comme des mesures de santé publique, elles mènent la charge de répondre aux besoins de leurs communautés et de prendre plus de responsabilités dans ces composantes de santé publique.»

Avis:Vous voulez réduire les inégalités en matière de soins de santé? Leçons de notre campagne de vaccination contre le COVID : les dirigeants de l’AHIP

Les inégalités en matière de santé révélées dans les données pourraient être causées par un accès réduit aux soins de santé, des obstacles à la communication patient-médecin, un manque de confiance et d’autres facteurs, selon les chercheurs, et pas nécessairement une discrimination intentionnelle.

Mais des études ont montré que lorsque des patients de différentes races et ethnies gravitent dans différents hôpitaux, les patients des minorités reçoivent généralement des soins dans des hôpitaux de moindre qualité, ce qui contribue à de pires résultats pour les patients.

« L’équité est vraiment importante », a déclaré le Dr Tomislav Mihaljevic, directeur général et président de la Cleveland Clinic. «Nous sommes convaincus que chaque vie mérite des soins de classe mondiale et nous avons déployé des efforts considérables pour atteindre les communautés que nous servons afin d’adapter l’accès et le traitement.»

US News prévoit d’étendre son analyse de l’équité en santé pour inclure non seulement l’accès, mais également les résultats et la manière dont les hôpitaux investissent dans les besoins de leurs communautés, a déclaré Harder.

« Il s’agit du premier dévoilement d’un ensemble de mesures que nous avons l’intention de développer au fil du temps et d’examiner d’autres aspects de l’équité en santé afin que nous puissions mieux comprendre où existent les disparités et comment les hôpitaux les abordent », a-t-il déclaré.

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.