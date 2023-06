US Navy: Un système de sauvetage lourd n’est pas nécessaire dans l’enquête sur l’implosion fatale de Titan

La marine américaine a déclaré dimanche qu’elle n’utiliserait pas une grande pièce d’équipement de sauvetage qu’elle avait déployée pour récupérer le submersible Titan.

Le Flyaway Deep Ocean Salvage System avait la capacité de remonter un Titan intact à la surface. Les garde-côtes américains ont annoncé jeudi que des débris du submersible avaient été retrouvés à environ 1 600 pieds (488 mètres) du Titanic dans les eaux de l’Atlantique Nord.

Le submersible Titan a implosé en route pour visiter l’épave du Titanic, tuant les cinq personnes à bord. Des débris ont été localisés à environ 12 500 pieds (3 810 mètres) sous l’eau.

La marine n’utiliserait le système de sauvetage en mer que s’il y avait des pièces suffisamment grandes pour nécessiter l’utilisation de l’équipement spécialisé.

« Les efforts sont concentrés sur l’aide à la cartographie du champ de débris en préparation des efforts de récupération et pour soutenir les actions d’enquête. Les efforts pour mobiliser des équipements tels que le Flyaway Deep Ocean Salvage System ont été interrompus », a déclaré un responsable de la Marine à l’Associated Press.

La Marine décrit le Flyaway Deep Ocean Salvage System comme un « système de levage de navire portable conçu pour fournir une capacité de levage fiable en haute mer jusqu’à 60 000 livres pour la récupération d’objets coulés volumineux, volumineux et lourds tels que des avions ou de petits navires ».

Le Titan pesait 20 000 livres (9 071 kilogrammes).

La Marine continue de soutenir la Garde côtière américaine alors que les opérations se poursuivent.

Samedi, le Bureau de la sécurité des transports du Canada a déclaré qu’il avait ouvert une enquête sur la perte du submersible et qu’il s’était entretenu avec ceux qui avaient voyagé sur le vaisseau-mère de Titan, le Polar Prince.

Les autorités des États-Unis et du Canada ont entamé le processus d’enquête sur la cause de l’implosion sous-marine et se demandent qui est responsable de déterminer comment la tragédie s’est déroulée.

«Nous menons une enquête de sécurité au Canada étant donné qu’il s’agissait d’un navire battant pavillon canadien qui a quitté un port canadien et a été impliqué dans cet événement, bien que dans les eaux internationales», a déclaré Kathy Fox, présidente de la commission des transports. « D’autres agences peuvent choisir de mener des enquêtes. »

Le Polar Prince a quitté Terre-Neuve le 16 juin, remorquant le malheureux Titan. Il y avait 41 personnes à bord – 17 membres d’équipage et 24 autres – dont l’équipe de cinq hommes.

Fox a déclaré que le BST partagera les informations qu’il recueille avec d’autres agences, comme le National Transportation Safety Board et la Garde côtière américaine, dans les limites de la loi canadienne. Les enregistrements vocaux et les déclarations des témoins sont protégés par la loi canadienne, a-t-elle déclaré.

« Nous ne voulons pas dupliquer les efforts. Nous voulons collaborer », a-t-elle déclaré.

La Gendarmerie royale du Canada a également annoncé samedi qu’elle étudiait les circonstances qui ont conduit à la mort de Titan pour décider si une enquête complète est justifiée. Cette enquête complète n’aura lieu que s’il apparaît que des lois pénales, fédérales ou provinciales ont été enfreintes, ont déclaré des responsables.

La Garde côtière a dirigé la mission initiale de recherche et de sauvetage, un effort international massif qui a probablement coûté des millions de dollars.

Il n’était pas tout à fait clair qui aurait le pouvoir de mener ce qui sera certainement une enquête complexe impliquant plusieurs pays. OceanGate Expeditions, la société qui possédait et exploitait le Titan, est basée aux États-Unis, mais le submersible était immatriculé aux Bahamas. OceanGate est basé à Everett, Washington, mais fermé lorsque le Titan a été retrouvé. Pendant ce temps, le navire-mère du Titan, le Polar Prince, venait du Canada, et les personnes tuées venaient d’Angleterre, du Pakistan, de France et des États-Unis.

Le National Transportation Safety Board a déclaré vendredi que les garde-côtes américains avaient déclaré que la perte du submersible Titan était un « accident maritime majeur » et que les garde-côtes mèneraient l’enquête.

La Garde côtière n’a pas confirmé qu’elle prendra les devants.

Les investigations en haute mer s’annoncent longues et laborieuses. La manière dont l’enquête globale se déroulera est compliquée par le fait que le monde de l’exploration en eaux profondes n’est pas bien réglementé.

Un élément clé de toute enquête sera probablement le Titan lui-même. Le Titan n’était pas enregistré en tant que navire américain ou auprès d’agences internationales qui réglementent la sécurité. Et il n’a pas été classé par un groupe de l’industrie maritime qui établit des normes sur des questions telles que la construction de la coque.

Le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, qui pilotait le Titan lorsqu’il a implosé, s’était plaint que la réglementation pouvait étouffer les progrès.

Une question qui semble au moins partiellement résolue est de savoir quand l’implosion s’est probablement produite. Après que le Titan a été porté disparu, la Marine est revenue et a analysé ses données acoustiques et a trouvé dimanche une « anomalie » qui correspondait à une implosion ou à une explosion dans le voisinage général de l’endroit où le navire opérait lorsque les communications ont été perdues, a déclaré un haut responsable américain. Officier de la marine.

La marine a transmis l’information aux garde-côtes, qui ont poursuivi leurs recherches car les données n’étaient pas considérées comme définitives, selon le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter d’un système de détection acoustique sensible.

Le Titan a été lancé à 8 heures du matin ce jour-là et a été signalé en retard cet après-midi-là à environ 435 milles (700 kilomètres) au sud de St. John’s, à Terre-Neuve. Les sauveteurs ont dépêché des navires, des avions et d’autres équipements dans la région.

Toute lueur d’espoir qui restait de retrouver l’équipage vivant a été anéantie tôt jeudi, lorsque la Garde côtière a annoncé que des débris avaient été trouvés près du Titanic.

Tués dans l’implosion étaient Rush, deux membres d’une importante famille pakistanaise, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood ; l’aventurier britannique Hamish Harding ; et l’expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet.

Des questions sur la sécurité du submersible ont été soulevées à la fois par un ancien employé de l’entreprise et d’anciens passagers.

