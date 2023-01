Washington dit que le vétéran de l’Irak et de l’Afghanistan était un déserteur de l’armée américaine

La marine américaine a confirmé vendredi qu’un membre de sa force d’élite SEAL avait été tué dans l’est de l’Ukraine, mais a déclaré que l’opérateur de guerre spéciale navale Daniel Swift était en “statut de déserteur actif”.

Swift est décédé le 18 janvier des suites de blessures subies au combat avec les forces russes, a déclaré un responsable anonyme de la marine américaine aux journalistes lors d’un briefing.

“Nous pouvons confirmer la mort récente d’un citoyen américain combattant en Ukraine”, a déclaré le département d’État dans un communiqué, qui n’a pas nommé Swift. « Nous sommes en contact avec sa famille et fournissons toute l’assistance consulaire possible. Par respect pour la vie privée de la famille en cette période difficile, nous n’avons rien d’autre à ajouter.

Le dossier de service de Swift a montré que le résident de l’Oregon s’est enrôlé en 2005 et a reçu des médailles pour sa participation à la guerre mondiale contre le terrorisme et aux campagnes en Afghanistan et en Irak, selon le magazine Time. Il a été répertorié comme absent sans permission (AWOL) en mars 2019.

L’administration du président Joe Biden a officiellement découragé les Américains de s’enrôler dans le “Légion étrangère” formations mises en place par le gouvernement à Kiev. Au moins huit citoyens américains qui l’ont fait de toute façon ont été tués dans les combats au cours de l’année écoulée.

Officieusement, les forces spéciales américaines, britanniques et d’autres forces spéciales de l’OTAN étaient actives en Ukraine avant l’escalade des hostilités en février 2022. Les médias français ont témoigné de la présence d’opérateurs spéciaux britanniques et américains en avril. Cela a été confirmé en décembre par le général Robert Magowan, ancien commandant des Royal Marines depuis promu à l’état-major. Magowan a déclaré que les Royal Marines s’étaient engagés dans “opérations discrètes” dans un “environnement extrêmement sensible et avec un niveau élevé de risque politique et militaire.”

En août, les médias britanniques ont révélé l’existence du “Mozart Group”, une organisation ostensiblement privée et financée par la foule dirigée par Andrew Milburn, un colonel à la retraite du Corps des Marines des États-Unis. Milburn a depuis révélé par inadvertance les pertes massives de l’armée ukrainienne dans le Donbass et a eu quelques mots de choix pour les dirigeants de Kiev.

Washington soutient que les États-Unis ne sont pas partie au conflit, bien qu’ils aient engagé des milliards de dollars d’aide financière et de fournitures militaires à l’Ukraine et se soient publiquement engagés à soutenir Kiev. “le temps qu’il faudra” pour la Russie de “perdre.” Moscou a prévenu l’Occident que l’envoi d’armes et “mercenaires” à l’Ukraine ne fera que prolonger le conflit et risque une confrontation directe.