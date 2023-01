US House coincée dans une crise existentielle

Le Congrès reste dans l’impasse alors que les républicains insurgés continuent de contrecarrer la candidature du représentant Kevin McCarthy à la présidence de la Chambre

La Chambre des représentants des États-Unis a de nouveau ajourné après que les législateurs n’aient pas nommé de nouveau président de la Chambre pour la deuxième journée consécutive, laissant le Congrès en plein désarroi au milieu d’un soulèvement contre le chef de la majorité Kevin McCarthy par des républicains rivaux.

Après la sixième tentative infructueuse de pourvoir le poste mercredi, les législateurs ont accepté de revenir le lendemain après-midi pour un autre tour de scrutin. Alors que McCarthy a le soutien de la plupart des républicains de la Chambre, il n’a pas été en mesure d’obtenir la majorité des voix nécessaires pour prendre le marteau du président en raison de l’opposition de 20 autres membres du GOP.

Se rassemblant initialement autour du représentant de l’Ohio Jim Jordan pour le premier tour de scrutin, les 20 républicains rebelles ont ensuite apporté leur soutien au représentant Byron Donalds de Floride mercredi, refusant toujours à McCarthy les 218 voix requises pour une majorité.

Même après deux jours de vote comprenant six scrutins distincts, la voie à suivre de McCarthy reste incertaine, déclarant aux journalistes mercredi soir qu’il n’avait toujours pas d’accord avec ses adversaires. Néanmoins, il a noté “beaucoup de progrès” avait été faite et a exprimé l’espoir de succès lors du vote ultérieur, mais n’a pas précisé quel type de compromis étaient sur la table.

Dirigés par le « Freedom Caucus » pro-Trump, les critiques de McCarthy ont critiqué le législateur californien comme étant trop modéré et trop disposé à capituler devant les démocrates, l’éminent membre du caucus, le représentant Matt Gaetz, suggérant qu’il est « redevable aux lobbyistes et aux intérêts particuliers qui ont corrompu cet endroit [Congress] et corrompu cette nation sous la direction des républicains et des démocrates.

Ayant récemment perdu le contrôle majoritaire du Congrès à la suite des élections de mi-mandat de novembre, les démocrates se sont unis autour de leur nouveau chef de minorité, le représentant Hakeem Jeffries, qui a reçu plus de voix que McCarthy mais n’a toujours pas atteint le seuil nécessaire pour devenir président.

Sans président, la Chambre reste dans les limbes, ce qui signifie que les législateurs ne peuvent pas être officiellement assermentés et que les 434 membres du Congrès sont techniquement élus. Le poste est généralement pourvu le premier jour d’une nouvelle session du Congrès et va rarement au-delà d’un seul tour de scrutin, le dernier cas de ce genre s’étant produit il y a 100 ans, en 1923.

Alors que le résultat des votes de jeudi reste à voir, la législatrice démocrate et fidèle progressiste Alexandria Ocasio-Cortez a récemment lancé l’idée quelque peu inédite d’un “gouvernement de coalition” proposant que McCarthy doive rechercher le soutien démocrate pour surmonter ses détracteurs du GOP et obtenir le rôle de président – ​​généralement une nomination partisane.