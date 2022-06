US House: Boebert primaire, ruissellements, titulaire contre titulaire

WASHINGTON (AP) – Dans le Colorado, la représentante républicaine Lauren Boebert, l’un des membres les plus polarisants du Congrès, tente de repousser un défi d’un républicain plus traditionnel lors de sa primaire mardi.

Deux titulaires de la Maison républicaine du Mississippi sont confrontés à un second tour pour conserver leurs sièges, dont un qui a voté en faveur d’une commission chargée d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

Dans l’Illinois, la représentante républicaine Mary Miller, qui a qualifié la décision de la Cour suprême d’annuler Roe contre Wade de “victoire historique pour la vie blanche” lors d’un rassemblement avec l’ancien président Donald Trump – son porte-parole a déclaré qu’elle s’était mal exprimée – se heurte à un camarade GOP titulaire.

Au total, six États organisent mardi des élections primaires au Congrès, des scrutins primaires ou des élections spéciales. De nombreuses courses républicaines mettront à l’épreuve l’influence nationale de Trump, et d’autres pourraient fournir les premiers indices sur la façon dont les électeurs réagissent à la décision de la Haute Cour sur l’avortement.

Quelques-unes des meilleures élections :

LA RÉSISTANCE DE BOEBERT

Boebert, un incendiaire de premier mandat, a vu son 3e district du Congrès à tendance GOP dans l’ouest du Colorado devenir encore plus républicain après le redécoupage. Elle fait face à Don Coram, un représentant de l’État modéré, un éleveur et producteur de chanvre, qui dénonce ce qu’il appelle l’extrémisme de Boebert.

Coram soutient que la fidélité de la titulaire à Trump a signifié la négligence des problèmes agricoles les plus importants de son territoire tentaculaire alors qu’elle recherche la célébrité des médias sociaux et conservateurs. Boebert s’est insurgé contre le «régime Biden» et les démocrates «socialistes». Elle claironne également ses lettres de créance du deuxième amendement et son opposition aux restrictions du COVID-19 qui ont brièvement fermé son restaurant “Shooters”.

Boebert reproche à Coram de travailler avec les démocrates législatifs. Son adversaire parie que les électeurs aliénés par les provocations de Boebert choisiront quelqu’un de plus dans la tradition des centristes qui ont bien joué dans la région, y compris le représentant républicain à cinq mandats Scott Tipton, qui a perdu contre Boebert lors d’un dernier cycle bouleversé.

Mardi également, dans le comté profondément conservateur d’El Paso, dans le Colorado, le représentant républicain de huit mandats Doug Lamborn fait face à un défi de la droite du représentant de l’État Dave Williams pour son siège du 5e district du Congrès. Williams n’a pas réussi à faire ajouter la phrase « Let’s Go Brandon », code pour une obscénité contre Biden, à son nom sur le bulletin de vote.

Lamborn, qui fait face à une enquête éthique de la Chambre en cours pour savoir s’il a abusé des ressources officielles à des fins personnelles, a survécu aux principaux défis dans le passé en tant qu’ardent opposant à l’avortement et partisan de l’importante présence militaire américaine à Colorado Springs. Plus tôt cette année, Williams a mené une obstruction systématique de 24 heures dans la maison d’État au sujet d’un projet de loi autorisant un accès illimité à l’avortement. Le projet de loi est finalement devenu loi.

ACCORD DES TITULAIRES DE L’ILLINOIS

Miller, élu pour la première fois en 2020, n’est pas étranger à la controverse. Elle a cité Adolf Hitler peu de temps après avoir remporté son siège, disant lors d’un rassemblement que « Hitler avait raison sur une chose. Il a dit: “Celui qui a la jeunesse a l’avenir.” Elle s’est ensuite excusée après que les démocrates de l’Illinois aient appelé à sa démission. Elle a également voté contre la certification de la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020 et est membre du House Freedom Caucus d’extrême droite.

Samedi soir, elle a fait le commentaire de la «vie blanche» alors que Trump se tenait derrière elle lors d’un rassemblement à Mendon, suscitant les acclamations de la foule. Miller a depuis déclaré qu’elle n’était pas raciste, et son porte-parole a déclaré qu’elle avait l’intention de dire que la décision était une victoire pour le “droit à la vie”.

Elle affronte mardi le représentant républicain pour cinq mandats Rodney Davis pour la nomination du GOP pour le 15e district du Congrès, un district tentaculaire et fortement rouge du centre de l’Illinois qui a été redessiné après que la diminution de la population de l’État lui ait coûté un siège au Congrès.

Davis était coprésident de la campagne de Trump dans l’Illinois en 2020, mais a voté pour certifier les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Il a le soutien de la quasi-totalité des 35 présidents de parti du district et s’est engagé à “réappliquer” les politiques de Trump, y compris la fermeture de la frontière américano-mexicaine.

Dans la banlieue de Chicago, pendant ce temps, le redécoupage signifie que les représentants démocrates Sean Casten et Marie Newman se présentent pour le 6e district du Congrès de l’État, un siège à tendance bleue.

Newman est une progressiste élue pour la première fois en 2020, lorsqu’elle a battu le représentant de longue date Dan Lipinski, l’un des derniers démocrates anti-avortement du Congrès. Elle fait face à une enquête en cours du comité d’éthique de la Chambre pour savoir si elle a promis un emploi fédéral à un opposant politique.

Casten a renversé un siège de banlieue en 2018 que les républicains ont occupé pendant des décennies.

FLOT DE CANDIDATS POUR LES SIÈGES OUVERTS DE L’ILLINOIS

Plus de 20 candidats se disputent la chance de remplacer le représentant démocrate de 15 mandats Bobby Rush, le seul législateur qui ait jamais battu Barack Obama dans une course. Obama a défié Rush lors d’une primaire à la Chambre des États-Unis en 2000 et a perdu.

Le 1er district du Congrès, fortement démocrate, a été redessiné après le recensement de 2020 et s’étend désormais du côté sud de Chicago à Kankakee.

Parmi les candidats pour remplacer Rush se trouve Jonathan Jackson, le fils du leader des droits civiques, le révérend Jesse Jackson; Karin Norington-Reaves, une formatrice de la main-d’œuvre fédérale approuvée par Rush ; Pat Dowell, membre du conseil municipal de Chicago dont le quartier se trouve dans le district ; et l’homme d’affaires Jonathan Swain.

La représentante démocrate Cheri Bustos ne cherche pas non plus à être réélue dans le 17e district du Congrès du nord-ouest de l’Illinois, une bande largement rurale que les républicains espèrent renverser en novembre.

La républicaine Esther Joy King, qui a failli vaincre Bustos en 2020, se présente à nouveau pour la nomination au GOP et a une grande avance de collecte de fonds sur ses principaux rivaux. Le domaine démocrate comprend l’ancien météorologue Eric Sorenson, le membre du conseil municipal de Rockford Jonathan Logemann et l’éducatrice Angie Normoyle, qui a siégé à la fois à son conseil scolaire local et à son conseil de comté.

DEUX RUISSIONS RARES DU MISSISSIPPI

Le représentant républicain Michael Guest brigue un troisième mandat après avoir voté pour créer une commission indépendante chargée d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis. Le représentant du GOP, Steven Palazzo, brigue un septième mandat après avoir été accusé dans un rapport d’éthique du Congrès l’année dernière d’avoir abusé de son bureau en dépensant des fonds de campagne.

Guest et Palazzo n’ont pas réussi à franchir le seuil de 50% pour gagner catégoriquement lors de leurs primaires du 7 juin. Guest affronte désormais l’ancien pilote de chasse de la Navy Michael Cassidy, tandis que Palazzo affronte Mike Ezell, le shérif d’un comté côtier.

Les ruissellements du Congrès sont rares. L’Associated Press a recherché des archives d’État remontant à 70 ans, jusqu’en 1952, et a découvert qu’aucun représentant américain du Mississippi n’avait participé à un second tour du parti pendant cette période.

LES CHEVAUCHEMENTS DES ÉLECTIONS SPÉCIALES DU NEBRASKA AVEC LA CONDAMNATION

L’ancien représentant républicain Jeff Fortenberry du Nebraska sera condamné mardi pour avoir menti aux agents fédéraux au moment où les électeurs choisissent un remplaçant pour le reste de son mandat.

Fortenberry a démissionné en mars après avoir été reconnu coupable d’avoir intentionnellement induit en erreur des agents du FBI au sujet de sa connaissance d’une contribution de campagne illégale de 30 000 $ d’un milliardaire nigérian lors d’une collecte de fonds en 2016 à Los Angeles.

Deux législateurs d’État, le républicain Mike Flood et la démocrate Patty Pansing Brooks, se présentent à une élection spéciale pour succéder à Fortenberry, qui a servi neuf mandats dans le district à forte densité républicaine qui comprend Lincoln et des dizaines de petites communautés rurales. Ils concourront à nouveau en novembre pour déterminer qui effectue un nouveau mandat, à compter de janvier prochain.

Will Weissert, Associated Press