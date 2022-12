US House adopte une facture de 1,7 billion de dollars pour financer le gouvernement jusqu’en septembre, l’envoyant au bureau de Biden

WASHINGTON – La Chambre des représentants des États-Unis a adopté vendredi un projet de loi de 1,7 billion de dollars pour financer le gouvernement fédéral pour le reste de l’exercice, juste à temps pour battre l’échéance de minuit pour éviter une fermeture partielle des agences fédérales.

Dans l’ensemble, la législation prévoit 772,5 milliards de dollars pour les programmes discrétionnaires non liés à la défense et 858 milliards de dollars pour le financement de la défense, selon un résumé publié plus tôt cette semaine par un comité sénatorial. Les chiffres représentent une augmentation d’environ 5 % des dépenses non liées à la défense et une hausse de 8 % pour le Pentagone et la défense nationale.

La mesure de financement a été adoptée jeudi par le Sénat américain par un vote de 68 voix contre 29. Maintenant qu’il a été approuvé par la Chambre, le projet de loi revient au président Joe Biden, qui a déclaré qu’il était impatient de le signer.

L’approbation de la législation omnibus à la Chambre et au Sénat représente la dernière victoire bipartite de Biden, qui a remporté un certain nombre de victoires législatives au cours de la dernière année sur des projets de loi adoptés avec le soutien républicain et démocrate.

Il s’agit également de la dernière réalisation majeure de la présidence de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Le démocrate californien envisage de se retirer de la direction lors du prochain Congrès. En adoptant le programme de dépenses fédérales lorsqu’elle l’a fait, Pelosi s’est assurée que les niveaux de financement du gouvernement seraient gravés dans le marbre alors que les démocrates contrôlaient toujours la Chambre. Le 3 janvier, les républicains reprendront la chambre.

Ces niveaux de financement garantis comprennent 44,9 milliards de dollars d’aide militaire, humanitaire et économique pour l’Ukraine. Ce total comprend de l’argent pour reconstituer les stocks d’armes du Pentagone que les États-Unis ont envoyés en Ukraine, ainsi qu’une aide supplémentaire pour les alliés de l’OTAN.