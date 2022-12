US House adopte un projet de loi pour une répartition égale de l’argent dans tous les sports, y compris le football | Nouvelles du football

Le gouvernement des États-Unis a adopté un projet de loi pour assurer l’égalité de rémunération entre ses équipes seniors masculines et féminines.

En mai de cette année, US Soccer a conclu un accord avec les deux équipes nationales pour parvenir à un salaire égal entre les deux parties – y compris des structures salariales identiques pour les hommes et les femmes et une répartition égale des prix de la Coupe du monde.

L’annonce a réglé une bataille juridique de longue date entre US Soccer et l’équipe féminine.

Désormais, la loi sur l’égalité de rémunération pour l’équipe américaine, qui a été adoptée mercredi, exigera que tous les athlètes représentant les États-Unis dans une compétition mondiale reçoivent un salaire et des avantages égaux dans leur sport, quel que soit leur sexe.

Image:

L’équipe américaine à la Coupe du monde masculine au Qatar





La loi couvre plus de 50 sports nationaux américains et oblige le Comité olympique et paralympique américain à gérer la surveillance. Le projet de loi va maintenant être transmis au président Joe Biden.

La présidente du football américain, Cindy Parlow Cone, a déclaré: “En envoyant cette législation au président, les deux chambres ont envoyé un message clair qu’il s’agit de la norme pour toutes les équipes nationales dans tous les sports et cela souligne l’importance de travailler avec nos athlètes pour atteindre l’égalité de rémunération. y compris l’égalisation des prix internationaux.”

Comment fonctionnera l’égalité de rémunération dans le football américain ?

US Soccer a déclaré en mai que des conventions collectives (CCA) “premières du genre” avaient été mises en place jusqu’à la fin de 2028, pour garantir que les joueurs masculins et féminins des équipes nationales reçoivent des “conditions économiques identiques”.

Dans le cadre des CBA, une partie des prix en argent que les équipes masculines et féminines reçoivent pour leur participation aux Coupes du monde sera mise en commun et partagée selon un pourcentage égal.

Dans toutes les compétitions officielles, les joueurs gagneront des frais d’apparition identiques. Dans toutes les compétitions officielles à l’exception de la Coupe du monde, les joueurs recevront des bonus identiques et gagneront un montant égal du prix total lorsque les deux équipes jouent dans la même compétition.

Pour les matchs amicaux, les joueurs masculins et féminins recevront les mêmes frais d’apparition et paiements de performance, en fonction du résultat du match et du rang de l’adversaire, avec des structures de classement identiques.

Image:

Chelsea Christian Pulisic est un joueur clé de l’équipe masculine américaine





À la suite des CBA, les joueuses de l’équipe nationale féminine ne recevront plus de salaires garantis, et celles qui jouent dans la National Women’s Soccer League cesseront de voir leurs salaires de club payés par US Soccer.

US Soccer a également accepté de partager une partie de ses revenus de diffusion, de partenariat et de parrainage, avec une répartition 50/50 de cette part répartie également entre les équipes masculines et féminines.

Les deux équipes bénéficieront également d’une qualité égale de sites et de terrains, tandis que les joueurs recevront une part des revenus de la vente de billets pour les matchs à domicile et un bonus pour les matchs qui se vendent.

Becky Sauerbrunn, capitaine des États-Unis et présidente de l’USWNTPA, a déclaré en mai : “Les réalisations de cette CBA témoignent des efforts incroyables des joueuses de la WNT sur et en dehors du terrain.

“Les gains que nous avons pu réaliser sont à la fois dus aux bases solides posées par les générations de joueurs de la WNT qui ont précédé l’équipe actuelle et à la récente collaboration de notre syndicat avec nos homologues de l’USNSTPA et le leadership de US Soccer.

Image:

Becky Sauerbrunn – capitaine de l’équipe féminine américaine – a salué les “efforts incroyables” de ses coéquipières pour atteindre l’égalité salariale





“Nous espérons que cet accord et ses réalisations historiques, non seulement en garantissant l’égalité de rémunération, mais également en améliorant l’environnement d’entraînement et de jeu des joueuses de l’équipe nationale, serviront également de base à la croissance continue du football féminin aux États-Unis et à l’étranger. “

Walker Zimmerman, le défenseur masculin américain et membre du groupe de direction de l’USNSTPA, a ajouté : “Ils ont dit qu’un salaire égal pour les hommes et les femmes n’était pas possible, mais cela ne nous a pas arrêtés et nous sommes allés de l’avant et l’avons atteint.

“Nous espérons que cela éveillera les autres à la nécessité de ce type de changement et inspirera la FIFA et d’autres dans le monde à aller dans la même direction.”