US House adopte un projet de loi pour un salaire égal pour les femmes ; Une victoire pour l’USWNT

La Chambre des États-Unis a adopté un projet de loi qui permet un salaire égal pour les femmes participant à des événements internationaux. Cela signifie que toutes les femmes américaines recevront la même compensation financière que les hommes lors de tournois tels que la Coupe du monde et les Jeux olympiques.

Adoptée tard mercredi soir, la loi sur l’égalité de rémunération pour l’équipe américaine couvre plus de 50 sports dans lesquels le pays participe à des compétitions internationales. Des organisations telles que les comités olympiques et paralympiques sont tenues de superviser les aspects financiers de l’accord.

Le projet de loi a été adopté à la Chambre et au Sénat

La co-parraine du projet de loi, la sénatrice Maria Cantwell, a remercié les stars du football dans son discours après l’approbation. “Je … tiens à remercier des héros comme Megan Rapinoe et Alex Morgan, qui ont intenté cette action contre US Soccer”, a déclaré Cantwell. “Le football féminin américain a mené la charge après avoir remporté la Coupe du monde et fait comprendre à tout le monde que les athlètes féminines méritent un salaire égal.”

Le projet de loi avait été préalablement approuvé à l’unanimité par le Sénat. Maintenant qu’il a été adopté à la fois par le Sénat et la Chambre, le projet de loi ira maintenant au bureau du président Joe Biden pour approbation finale.

La présidente du football américain, Cindy Parlow Cone, a également publié une déclaration concernant la nouvelle. “En envoyant cette législation au président, les deux chambres ont envoyé un message clair qu’il s’agit de la norme pour toutes les équipes nationales dans tous les sports et cela souligne l’importance de travailler avec nos athlètes pour obtenir un salaire égal, y compris l’égalisation des prix internationaux”, Parlow dit Cône.

Le football américain avait précédemment conclu un nouvel accord en mai

L’USWNT a reçu un coup de pouce financier majeur au début du mois après que l’USMNT ait battu l’Iran lors de la Coupe du monde. Les femmes sur la liste USWNT ont ramassé environ 380 000 $ en raison de la victoire. Un accord entre les deux équipes américaines avait déjà été conclu l’été dernier.

Les syndicats de l’USMNT et de l’USWNT ont conclu une nouvelle convention collective en mai. L’accord permet aux deux équipes de travailler ensemble au profit des deux syndicats. Les accords antérieurs signifiaient que les Américains étaient essentiellement en concurrence pour les ressources.

Photo : IMAGO / Icône Sportswire