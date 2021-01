Le US Fish and Wildlife Service enquête sur le harcèlement d’un lamantin découvert avec le mot «Trump» gravé dans le dos, ont annoncé lundi des responsables.

Le lamantin a été retrouvé en train de nager dimanche dans les sources de Blue Hole, dans le nord de la Floride, a rapporté pour la première fois le Citrus County Chronicle.

Les lamantins, surnommés «vaches de mer» car ils se nourrissent d’herbes marines et autres plantes aquatiques, sont considérés comme «menacés» par le Fish and Wildlife Service, après avoir été précédemment classés comme «en danger» jusqu’en 2017.

« Cette action odieuse va au-delà des limites de ce qui est considéré comme cruel et inhumain », a déclaré Elizabeth Fleming, un haut représentant de la Floride chez Defenders of Wildlife, dans un communiqué. « Je suis dégoûté que quelqu’un nuise à une créature sans défense pour envoyer ce que je ne peut que supposer est un message politique. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider à trouver, arrêter et poursuivre avec succès ce lâche.

Le Center for Biological Diversity a annoncé une récompense de 5 000 $ pour les informations menant à une condamnation dans le cadre de l’enquête.

« C’est navrant que ce lamantin ait été soumis à cet acte criminel ignoble », a déclaré Jaclyn Lopez, directrice du centre en Floride, dans un communiqué. «Il est clair que quiconque a blessé ce gentil géant sans défense est capable de commettre de graves violences et doit être appréhendé immédiatement.

On ne peut que supposer que la mutilation était politiquement motivée, a déclaré Elizabeth Neville, représentante principale de la côte du Golfe chez Defenders of Wildlife.

Mais c’est loin d’être « la seule cicatrice portée par les lamantins en raison des choix destructeurs des politiciens », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

«D’autres cicatrices incluent les politiques qui favorisent le développement non durable et les industries polluantes, entravent la capacité des communautés à traiter les déchets plastiques dans nos eaux et entravent les progrès dans la lutte contre le changement climatique.