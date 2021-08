US BMX Rider Fields libéré de l’hôpital de Tokyo après un accident

MISHIMA, Japon : le coureur de BMX Connor Fields a été libéré de l’hôpital international St. Luke à Tokyo jeudi, cinq jours après qu’un horrible accident lors de sa demi-finale aux Jeux olympiques de Tokyo l’a laissé avec une hémorragie cérébrale et d’autres blessures.

Le Dr Jonathan Finnoff, médecin-chef du Comité olympique et paralympique américain, a déclaré dans un communiqué que Fields pourra rentrer chez lui à Henderson, Nevada, dans les prochains jours pour commencer sa rééducation.

Quelques-uns d’entre nous ont pu voir et parler avec Connor sur FaceTime et je suis soulagé d’entendre sa voix, de le voir bouger et de voir que son sens de l’humour et sa force sont toujours intacts, a déclaré sa mère, Lisa Fields. Son sourire narquois en dit plus que n’importe quel scan, mais ceux-ci ont l’air bien aussi. Nous sommes tous ravis d’apprendre qu’il a réservé un vol de retour.

Les membres de la famille n’ont pas été avec Fields à Tokyo en raison des mesures strictes liées au COVID-19 qui leur interdisaient de se rendre au Japon pour les Jeux olympiques. Mais il a été pris en charge par le personnel de l’USOPC et d’USA Cycling depuis l’argent.

Fields, 28 ans, s’était déjà qualifié pour les finales vendredi dernier sur la base de ses deux premières manches de demi-finale lorsque la porte est tombée pour la finale. Il était flanqué de cavaliers de chaque côté de lui alors qu’il atterrissait fort lors d’un saut dans le premier virage. L’impact avec le sol a été assez sévère, mais Fields a également été touché à grande vitesse par deux autres coureurs.

Il est resté immobile pendant que la course se terminait. Le personnel médical s’est ensuite précipité pour s’occuper de Fields, qui a finalement été chargé sur une civière et emmené à l’hôpital dans une ambulance.

Fields a subi une hémorragie cérébrale lors de l’accident, et alors que le neurochirurgien olympique était en attente au cas où une intervention chirurgicale serait nécessaire pour soulager la pression sur son cerveau, un scanner de suivi effectué le lendemain matin n’a montré aucune blessure supplémentaire.

Fields a également eu des côtes cassées et un poumon effondré dans l’accident.

Le même jour, la cycliste australienne Saya Sakakibara a également dû être transportée sur une civière à la suite d’un accident.

Fields, double champion du monde, a subi de graves accidents avant que cela ne soit inévitable dans un sport qui présente des coureurs à grande vitesse qui courent côte à côte sur des rampes et dans des virages. Aux championnats nationaux de 2018, il a été mis KO lorsqu’il s’est cogné la tête, ne se réveillant que plus tard pour découvrir qu’il était attaché à une civière et se dirigeait vers l’hôpital.

Quand j’ai demandé ce qui s’était passé, s’est-il souvenu avant les Jeux de Tokyo, ils m’ont dit que j’avais eu une crise d’épilepsie à l’impact. Je n’ai jamais vraiment été assommé avant, et quand ils m’ont dit que j’étais absolument terrifié.

Il a été autorisé à rouler à nouveau quelques mois plus tard et a commencé à travailler pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo.

___

Plus d’AP : https://apnews.com/hub/2020-tokyo-olympics et https://twitter.com/AP_Sports

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici