Une offre d’emploi unique par une société de bière américaine a suscité beaucoup d’attention sur Internet. Le travail presque parfait consiste à être un testeur de bière pour le nouveau produit de l’entreprise et devinez quoi? Ils offrent un salaire mensuel élevé de 20000 $. Le seul truc est que ce n’est pas pour les humains mais pour les chiens. La société est à la recherche d’un chien qui puisse être son « chef de la dégustation » et essayer sa nouvelle bière brassée pour chien.

Selon Express indien, Busch Beer a lancé une campagne à l’échelle des États-Unis pour trouver le meilleur candidat pour le poste de «chef de la dégustation». La société déclare qu’elle recherche un «chien» qui les aidera à fabriquer la meilleure boisson pour les chiens du pays. Dans une vidéo amusante publiée sur la chronologie Twitter de l’entreprise, le gars de Busch détaille la description du poste qui implique la seule responsabilité de « garder le bon goût de Busch, rechercher de nouvelles saveurs, entreprendre des projets pour animaux de compagnie ».

VOTRE CHIEN pourrait être embauché en tant que chef de la dégustation de Dog Brew avec un salaire de 20K $. En tant que dégustateur de goût professionnel, il sera le visage de Busch Dog Brew. Répondre avec la photo de votre chiot et ses qualifications avec #BuschCTOconcours pour leur chance d’obtenir le poste. pic.twitter.com/a9PGykWZGj – Bière Busch (@BuschBeer) 13 avril 2021

« Ne vous laissez pas berner par cette représentation comique – le rôle aura des responsabilités très importantes, y compris la direction de l’expansion du portefeuille de saveurs de Dog Brew », a déclaré Anheuser-Busch, la société dans un communiqué de presse. Outre le salaire élevé, le travail comporte également de nombreux avantages pour le chien, notamment une assurance pour animaux de compagnie et une busch Dog Brew gratuite.

Le rôle du «chef de la dégustation» consistera à «tester le goût, contrôler la qualité et assumer les responsabilités d’ambassadeur du projet». La société a ajouté que « le chien choisi figurera également sur les réseaux sociaux de Busch. »

Quiconque souhaite inscrire son chien au concours a juste besoin de partager une jolie photo de son chien et de dire pourquoi il pense que son chien mérite ce travail, en utilisant un hashtag spécial du concours. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 avril et la société annoncera les résultats plus tard ce mois-ci sur sa chaîne officielle. Les résultats seront déclarés sur la base de la créativité des candidatures.

L’offre d’emploi unique était sûre d’obtenir beaucoup de candidatures et c’est ce qui s’est passé. La section de réponse au tweet de Busch était inondée d’entrées pour le poste.

Salut, je suis Nala le cabot. J’ai 5 mois et regarde juste mon visage, je suis parfait pour ce rôle. J’adore utiliser ma voix en extérieur, peu importe où je suis et ma chose préférée à faire est de sauter et de lécher les gens. ma mère prend des photos de moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc je suis devenu assez bon pour poser (suite) pic.twitter.com/OFEpkWBaB6– Haley (@HaleyDeWitte) 15 avril 2021

Rencontrez Ginger! Elle est un golden retriever de 6 ans qui aimerait être votre testeur de goût pawfessional! Elle aime TOUT ce qui est comestible et tout ce qui est délicieux! Elle aime les gens, les friandises et tout ce qui est amusant! Elle pose également très bien pour les photos! Elle adorerait gagner ça! #BuschCTOconcours 💗🐾 pic.twitter.com/YLsatf3AaL– Katharina Stropnicky (@katharinastrop) 16 avril 2021

Oh diable ouais enfin un bon tweet promu !! Voici Lore! 🐾 Qualifications: • Très beau • Peut équilibrer les friandises sur son nez et ses pattes • Déteste la patate douce • Géant • Extrêmement doué pour crier • Plus fort que ses propriétaires • Agréable contre les insectes • Un peu pue#buschCTOconcours pic.twitter.com/HS0HU2cCpQ – ⁉️buttlord⁉️ (@KatWeegee) 14 avril 2021

Stark aime les bières décontractées après le travail et le week-end et ne s’évanouit presque jamais. Il n’a été expulsé d’un bar qu’une seule fois parce qu’il est généralement un ivrogne amical. pic.twitter.com/zDz6OBHIS3– Alex Wier (@_WIER) 16 avril 2021

Cette offre d’emploi unique suscite certainement beaucoup d’attention de la part de l’entreprise.

