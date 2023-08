US Bank, Fifth Third, autres en cours d’examen

Les révisions à la baisse des notes de Moody’s et les avertissements sur les perspectives d’une bande de banques américaines cette semaine montrent que le secteur est toujours sous pression après l’effondrement de la Silicon Valley Bank.

L’inquiétude suscitée par le secteur avait diminué après que les résultats du deuxième trimestre aient montré que la plupart des banques avaient stabilisé leurs niveaux de dépôt après des pertes plus importantes lors de la crise bancaire régionale de mars. Mais un nouveau problème pourrait jeter un voile sur les petites et moyennes banques : elles ont été obligées de payer davantage leurs clients pour les dépôts à un rythme qui dépasse la croissance de ce qu’elles gagnent grâce aux prêts.

« Les banques ont conservé leurs dépôts, mais elles l’ont fait à un coût », a déclaré Ana Arsov, co-responsable mondial des services bancaires chez Moody’s Investors Service et co-auteur du rapport de déclassement. « Ils ont dû le remplacer par un financement plus cher. C’est un problème de rentabilité car les dépôts continuent de quitter le système. »

On s’attend généralement à ce que les banques prospèrent lorsque les taux d’intérêt augmentent. Bien qu’ils facturent immédiatement des taux plus élevés pour les prêts sur carte de crédit et d’autres produits, ils se déplacent généralement plus lentement en augmentant le montant qu’ils versent aux déposants. Cela augmente leurs marges de crédit, rendant leur activité principale plus rentable.