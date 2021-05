US Bakery imprime le visage d’un voleur sur des cookies pour le trouver

Les propriétaires d’une boulangerie récemment volée dans la ville de Milwaukee à Washington ont eu une idée «douce» unique pour trouver les coupables. Des voleurs sont entrés par effraction dans la boulangerie Canfora le 19 avril et ont emporté de l’argent et d’autres équipements avec eux. Cependant, une photo du principal suspect du cambriolage a été prise sur la caméra de vidéosurveillance du point de vente et le propriétaire a utilisé cette piste pour trouver les coupables. Bien que l’image ne soit pas assez claire et que seule la face arrière et latérale du suspect était visible, c’était la seule dont ils disposaient.

Le propriétaire de la boulangerie Karen et Eric Kreig ont décidé d’imprimer cette photo sur leurs cookies qui s’appelleraient les cookies « Take a Bite Out of Crime ». La photo a été imprimée en plein milieu et avait de la crème au beurre rouge appliquée sur les bordures.

Ils ont vendu ces cookies le 2 mai dans le but que la communauté locale les achète et voie si elle peut reconnaître l’homme sur la photo sur cette affiche «à l’affût» sur le cookie.

Le 1er mai, la boulangerie a publié une publication sur Facebook invitant les gens à essayer leurs nouveaux cookies et à voir s’ils pouvaient aider à trouver les coupables du vol. Le message contenait toutes les coordonnées nécessaires du PD de Milwaukee ou d’une organisation appelée Crime Stoppers en cas de pistes.

Les efforts déployés par la boulangerie n’ont pas été vains car de nombreux clients qui avaient acheté les biscuits ou avaient vu le poste FB appelaient le poste de police local avec des pistes possibles vers l’homme qui était vu sur « l’affiche de biscuits ». Une semaine plus tard, le suspect vu sur l’affiche a été identifié par n’a pas encore été arrêté par la police.

La boulangerie a publié à propos de cette mise à jour dans la section des commentaires de son précédent message et a remercié tous ses clients et d’autres personnes qui avaient aidé à trouver le suspect.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici