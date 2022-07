US Auto Club: Bobby East, pilote champion de l’USAC, décède à 37 ans

SAN FRANCISCO (AP) – Bobby East, trois fois champion national de l’USAC, est décédé. Il avait 37 ans.

Le United States Auto Club a annoncé vendredi que East était décédé mercredi. Il n’a pas fourni de détails sur le décès.

East, dont le père était un célèbre constructeur de voitures de courte piste, a remporté les championnats SAC Silver Crown en 2004, 2012 et 2013.

Il n’avait que 16 ans en 2001 lorsqu’il est devenu le plus jeune pilote à remporter une course USAC National Midget. Il a remporté 15 courses USAC en 2004 et s’est rapidement lancé dans une courte carrière NASCAR. Il a fait 11 départs en carrière dans ce qui est maintenant la série Xfinity de NASCAR et a terminé deux fois parmi les 10 premiers dans 31 courses en carrière de la série Truck.

“Très triste d’apprendre l’incident tragique impliquant le pilote Legend USAC Bobby East. C’était un sacré timonier », a tweeté l’ancien champion de la Truck Series, Todd Bodine.

The Associated Press