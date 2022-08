Urvashia Rautela cible à nouveau Rishabh Pant; dit: ‘Chotu bhaiyaa devrait jouer au bat ball’, après ces derniers indices, elle a menti et dans un message maintenant supprimé

Il a été dit qu’Urvashi Rautela et Rishabh Pant avaient secrètement eu une liaison il y a quelque temps, mais la relation ou l’aventure était censée n’avoir duré qu’un peu, et, prétendument, les choses ne se sont pas terminées sur une note amicale. Et tandis que tout cela par ouï-dire, les fouilles sournoises et parfois les insinuations pas si subtiles qu’Urvashi Rautela passe sur les réseaux sociaux et parfois, dans les interviews, n’aident pas à arrêter un peu les langues qui remuent, et cette fois, Rishabh Pant lui-même semble d’avoir répondu à une de ces interviews, ce qui a de nouveau conduit l’actrice à prendre une autre fouille sournoise chez l’as du cricket indien.