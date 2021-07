Urvashi Rautela visite le temple Kalikambal à Chennai et partage des photos à couper le souffle ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Urvashi Rautela, mannequin devenue actrice, a récemment mis en ligne une photo sur son compte Instagram du célèbre temple Kalikambal à Chennai. Elle a reçu des bénédictions divines et a partagé sa photo avec les fans.

Lors d’occasions précédentes, de nombreuses célébrités, dont la mégastar Rajinikanth, se sont rendues au temple Kalikambal pour rechercher des bénédictions.

Après avoir offert des « prières spéciales », Urvashi Rautela a été aperçu en train d’adorer la déesse. Après avoir fait plusieurs fois le tour du temple, elle quitta les lieux. L’actrice peut être vue portant une guirlande de fleurs et de citron avec un tikka sur son front.

L’actrice a posté une citation du Dalaï Lama dans sa légende qui dit : « Le but de toutes les grandes traditions religieuses n’est pas de construire de grands temples à l’extérieur, mais de créer des temples de bonté et de compassion à l’intérieur, dans nos cœurs. ~ D.Lama MERCI #KALIKAMBALTEMPLE #CHENNAI ». Urvashi Rautela suit les traces de l’acteur Rajnikanth, qui n’a jamais lancé de grands projets avant d’adorer Dieu. Le film sera réalisé par Joseph D Sami et Jerald Arockiam et n’a pas encore de nom. Urvashi Rautela jouera le rôle principal d’un IITian et d’un microbiologiste dans le film, qui sortira en tamoul, kannada, télougou, hindi et malayalam.

Côté travail, Urvashi Rautela va jouer le rôle principal dans un thriller bilingue « Black Rose » avec le remake hindi de « Thiruttu Payale 2 ». L’actrice a récemment obtenu une réponse à succès pour sa chanson « Doob Gaye » face à Guru Randhawa et « Versace Baby » face à Mohamed Ramadan.