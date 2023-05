Urvashi Rautela trollé pour avoir porté un collier en crocodile au Festival de Cannes 2023

L’actrice de Bollywood Urvashi Rautela, qui ne manque jamais de nous hypnotiser avec ses choix de mode, a fait une entrée époustouflante au Festival de Cannes 2023. Elle a opté pour une robe à fourrure rose vif lorsqu’elle est apparue le premier jour du festival en France.

Cependant, ce qui a attiré l’attention de tous, c’est son collier unique qui ressemblait à un crocodile ou à un lézard. Les internautes ont trollé l’actrice, l’un d’eux a écrit: « Gale Mein chhipkali Agar Jinda ho gai photoshoot chhodkar Aise bhagoge. » Le deuxième a dit: « Omg, je pensais que le collier était une véritable aide pour les lézards. » Le troisième a dit: « Le collier me donne le heebie-jeebies. » Le quatrième a dit: « Tu es si belle, pourquoi accroches-tu des lézards autour de ton cou? »

Pendant ce temps, Urvashi Rautela, qui a souvent été trollé ces derniers mois en raison de son «obsession» pour le gardien de guichet-batteur indien Rishabh Pant, a fait une révélation surprenante le 10 mai qu’elle sera ensuite vue dans une production de Karan Johar, dont détails qu’elle n’a pas encore partagés.

Partageant un petit clip d’un panier décoré de fleurs avec une note de bienvenue, l’actrice a écrit « Nouveaux départs » et a tagué Dharma Productions et Dharmatic Entertainment, la société de production cinématographique et la société de contenu numérique appartenant au réalisateur Ae Dil Hai Mushkil. Donc, on ne sait pas encore si elle ferait partie d’un film ou d’une websérie, soutenue par Karan Johar.

Plusieurs de ses fans ont félicité Urvashi pour cette réalisation massive. « Omg enfin dans la production de Karan Johar, montez et brillez fille », a écrit un fan, tandis qu’un autre a commenté, « Enfin dans un film sur le dharma, bonne chance. » L’un de ses fans a écrit : « La seule et unique reine de l’univers Urvashi Rautela dans Dharma Productions. Puissiez-vous obtenir tout le succès dans votre vie, nous #Urvashians vous soutenons toujours, madame. »

Parlant de la carrière d’Urvashi à Bollywood, elle a fait ses débuts d’actrice en 2013 dans Singh Saab The Great de Sunny Deol, puis est apparue plus tard dans plusieurs films dont Bhaag Johnny, Sanam Re, Great Grand Masti, Hate Story 4, Pagalpanti. Elle a également joué dans des films kannada, bengali, tamoul et télougou.

