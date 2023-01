Urvashi Rautela traque littéralement Rishabh Pant ? Les fans en colère se sentent tellement après qu’elle a partagé une photo de l’hôpital Kokilaben Ambani sur ses histoires Insta

L’horrible accident de voiture de Rishabh Pant près de Haridwar a laissé tout le monde inquiet pour le joueur de cricket indien. Il a subi une déchirure ligamentaire au genou et il a des blessures aux côtes. Le gouvernement de l’Uttarakhand l’a fait admettre à l’hôpital Max de Dehradun où il a été soigné. Désormais, BCCI paiera les frais médicaux. Il a été amené à l’hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani de Mumbai via une ambulance aérienne. Le transit a été couvert par certaines chaînes d’information. Rishabh Pant pourrait plus tard se rendre à l’étranger pour un prompt rétablissement de ses blessures. Il est inactif pendant six mois au moins.

Urvashi Rautela a partagé une photo de l’hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani sur ses histoires Insta hier soir. Les fans ne sont pas impressionnés. Les gens ont l’impression qu’elle cherche une publicité bon marché à partir du temps de test du joueur de cricket. Certains ont même dit que ce qu’elle faisait était du harcèlement. D’autres ont dit que personne n’aurait trouvé cela amusant si un homme suivait une femme de cette manière.

Une femme si éhontée que j’ai jamais montrée dans ma vie Rishabh devrait porter plainte contre elle pour harcèlement…@RishabhPant17 @UrvashiRautela #RishabhPant #urvashirautela Siddharth Paswan (@Siddhar70172885) 6 janvier 2023

Un tel truc bon marché pour la renommée. Il n’est pas bien a traversé un accident majeur. Ce n’est plus du divertissement, c’est du harcèlement mental !#RishabhPant #UrvashiRautela pic.twitter.com/Hm8CbZyDZI HITEN THAKOR (@hitendrasinh001) 6 janvier 2023

Je pense que les gens devraient arrêter de la critiquer, elle s’est excusée de s’inquiéter pour lui – elle a même oublié son statut de célébrité, oui je sais que pant dsnt aime être avec elle mais il ne peut pas jouer de toute façon pendant 6 mois ..Alors ce n’est pas grave s’ils ferment cette affaire avec la parole #UrvashiRautela https://t.co/5NI31ADMj7 THOR (@unlshdbst) 6 janvier 2023

Urvashi Rautela et Rishabh Pant ont allégué une histoire et les choses se sont terminées sur une mauvaise note. Tout a commencé quand elle a mis une note où elle l’appelait un chasseur de cougar. Il a répliqué en disant que certaines personnes sont des chasseurs d’attention. Nous ne connaissons pas l’état exact de l’équation actuelle entre les deux.