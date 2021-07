Urvashi Rautela taquine un nouveau look dans une jupe évasée à haut court bleu, les fans l’appellent « Harley Quinn de l’Inde de Suicide Squad » – En photos | Nouvelles des gens

New Delhi : Urvashi Rautela, la fille de Bollywood, est une fervente utilisatrice des médias sociaux. Connue pour ses choix de mode, elle a récemment publié quelques photos sur Instagram portant une tenue mignonne. L’actrice est adorable dans un crop top bleu métallisé et une mini jupe évasée avec ses cheveux attachés en deux queues de cheval en deux parties avec de jolis nœuds bleu-rose et son maquillage glam rosâtre complétant sa tenue.

Avec une légende amusante sur la photo, elle demande : « Pourquoi une seule couleur quand vous pouvez briller avec toutes ? ». Plusieurs de ses fans ont commenté son nouveau look. Le commentaire d’un fan devient viral sur Internet. Il a écrit: « Harley Quinn Margot Robbie de l’Inde !! Meilleur ajustement pour Suicide Squad & Batman @dccomics écoutez-vous? ». Les Urvashians espèrent et souhaitent qu’elle apparaisse à Hollywood dans un proche avenir.

Côté travail, Urvashi Rautela fera ses débuts tamouls avec un gros budget film tamoul de science-fiction dans lequel elle jouera le rôle d’une microbiologiste et d’une IITian, ​​et plus tard elle apparaîtra dans un thriller bilingue Black Rose avec le remake hindi de Thirutu Payale 2.

L’actrice a récemment obtenu une réponse à succès pour sa chanson Doob Gaye face à Guru Randhawa et Versace Baby face à Mohamed Ramadan.

Urvashi joue un rôle principal dans la série Web Inspector Avinash aux côtés de Randeep Hooda, qui est un biopic basé sur l’histoire vraie du super flic Avinash Mishra et Poonam Mishra.