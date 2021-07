Urvashi Rautela surprend le comédien sudiste Yogi Babu avec un énorme gâteau au caramel de 105 kg d’une valeur de Rs 1,5 lakh pour son anniversaire – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi : Urvashi Rautela tourne actuellement pour ses débuts en tamoul dans un film de science-fiction à Rs 200 crore qui n’a pas encore été intitulé. L’actrice sera vue aux côtés du légendaire acteur Saravanan.

Pour surprendre sa co-star et comédien du Sud populaire Yogi Babu le jour de son anniversaire, l’actrice a commandé un joli gâteau au caramel pesant 105 kg d’une valeur de Rs 1,5 lakh.

L’actrice a mis en ligne une vidéo sur son Instagram où toute l’équipe souhaite Yogi Babu, elle a sous-titré la vidéo en disant : « CÉLÉBRATIONS D’ANNIVERSAIRE SUR MON CINÉMA GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE 105KGS POUR YOGIBABU Monsieur vous souhaitant un bonheur éternel ».

Urvashi Rautela a également visité le célèbre temple Kalikambal à Chennai d’offrir ses prières et de rechercher les bénédictions divines.

Yogi Babu est l’un des acteurs les plus en vue de l’industrie du Sud et a travaillé dans de nombreux films à succès.

Urvashi a appris le tamoul couramment et continue de pratiquer. Le film sera réalisé par Joseph D Sami et Jerald Arockiam. Le film sortira dans toutes les langues principales comme le tamoul, le malayalam, le kannada, l’hindi et le télougou respectivement.

Côté travail, Urvashi Rautela sera vu dans la websérie ‘Inspector Avinash’ face à Randeep Hooda dans un rôle principal. L’actrice va jouer le rôle principal dans un thriller bilingue « Black Rose » avec le remake hindi de « Thiruttu Payale 2 ».

Elle a également été vue dans la chanson de Doob Gaye face à Guru Randhawa et Versace Baby face à Mohamed Ramadan.