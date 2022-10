Urvashi Rautela souhaite aux fans “Happy Karwa Chauth” d’Australie, les fans de Rishabh Pant disent “bas kar bhai ko…

L’actrice de Bollywood Urvashi Rautela, qui est en Australie, a souhaité à tout le monde Karwa Chauth à l’avance. Elle a partagé une photo d’elle-même sur laquelle on peut la voir portant une tenue blanche et rouge et a souhaité à ses fans “joie, paix et harmonie”.

Partageant la photo, elle a écrit : « Que le clair de lune inonde votre vie de bonheur et de joie, de paix et d’harmonie. Happy Karwa Chauth à l’avance… “Le fan a supposé que ce message était pour Rishabh Pant qui est également en Australie pour la Coupe du monde T20. Certains utilisateurs de médias sociaux ont demandé à Urvashi de ne pas distraire le joueur de cricket.





L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : “Didi apni respect de soi ki kyu what laga rhi ho.” Le second a commenté : “Rishabh pant ke liye Hai Yeh Shayad.” La troisième personne a commenté: “Ae bs kr bs kr bhai ko dhyan dene de cricket pr.” La quatrième personne a mentionné, “Pant Bhai karwa chauth ko kuch spécial tha kya.”

Mardi, l’actrice a partagé une photo d’elle portant du sindoor et du mangalsutra et a écrit: “Prem mein padi premika ko sindoor se priy kuch nahi hota, sari rasam riwaz ke sath chahiye umar bhar ka sath piya tumse (pour une femme amoureuse, rien est plus cher que le vermillon, j’ai besoin de toi avec moi pour le reste de ma vie mais pas sans les rituels et les promesses).





Cependant, l’actrice n’a mentionné le nom de personne en partageant la photo. Mais les utilisateurs des médias sociaux ont supposé que la légende parlait indirectement de Rishabh Pant qui est également en Australie pour la Coupe du monde T20.

Dimanche, Urvashi Rautela a déposé une série de photos sur son compte Instagram alors qu’elle s’envolait pour l’Australie. Incidemment, la Coupe du monde T20 aura également lieu en Australie dans quelques jours à partir d’aujourd’hui (10 octobre). Pendant ce temps, Rishabh Pant est déjà à Perth, s’entraînant avec ses coéquipiers. Plus tôt, l’actrice avait fait la une des journaux pour avoir émis un souhait anonyme “Joyeux anniversaire” le 4 octobre, qui se trouve être l’anniversaire de Rishabh Pant.

Urvashi Rautela et Rishabh Pant ont fait la une des journaux après que l’actrice ait récemment révélé dans une de ses interviews qu’un “RP” était venu la rencontrer. Elle a même qualifié ‘RP’ de ‘chotu bhaiya’. En réponse, le batteur gaucher de 24 ans avait écrit : “C’est drôle de voir comment les gens mentent dans les interviews juste pour une faible popularité et pour faire la une des journaux. C’est triste que certaines personnes aient si soif de gloire et de nom. Que Dieu bénisse leur.” Il a suivi avec deux hashtags ‘#merapichachorhobehen’ et ‘#jhutkibhilimithotihai’. Cependant, Rishabh a supprimé l’histoire Instagram en quelques minutes.