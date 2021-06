Urvashi Rautela s’inspire de la beauté de la reine Cléopâtre et essaie la fangothérapie ! | Nouvelles des gens

Bombay: Urvashi Rautela s’inspire de la beauté de la reine Cléopâtre, en passant par sa publication Instagram lundi.

L’actrice a posté une photo en train de prendre un bain de boue et a écrit : » MY FAV MUD BATH SPA / MUD THERAPY. Cléopâtre était l’une des premières amatrices d’un bain de boue, alors que les fans modernes m’incluent. Profiter de la boue rouge d’une plage des Baléares. ont été utilisés comme miroir par Vénus, la déesse romaine de l’amour. Sa boue riche en minéraux est considérée comme thérapeutique et bonne pour la peau.

Partageant les bienfaits des bains de boue sur le corps et la peau, l’actrice a ajouté : « La boue peut vraiment être une merveille boueuse. Couverts de boue curative, les bains de boue thérapeutiques sont toujours salués aujourd’hui pour leur capacité à détoxifier et éliminer les impuretés, adoucir la peau, améliorer circulation et soulager les maux et les douleurs. »