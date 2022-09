On dirait que l’actrice de Bollywood Urvashi Rautela n’est pas d’humeur à prendre du panga avec le gardien de guichet de l’équipe indienne de cricket Rishabh Pant. Il y a quelques semaines à peine, l’actrice avait lancé une enquête indirecte sur le joueur de cricket et avait obtenu une réponse subtile pour la même chose. Et maintenant, il semble qu’elle en ait fini avec ça et dans sa récente vidéo d’excuses à Rishabh devient virale. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle avait à dire sur Pant, elle a joint les mains et s’est excusée, ce qui a laissé les internautes se demander si tout allait bien entre le couple supposé.