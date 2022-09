L’actrice de Bollywood Urvashi Rautela, qui a été couronnée Miss Diva Universe 2015, s’est fait connaître à cause de son conflit sur les réseaux sociaux avec le joueur de cricket Rishabh Pant.

Maintenant, une vidéo a été partagée par InstantBollywood sur Instagram dans laquelle l’actrice peut être vue en train de s’excuser auprès de Rishabh Pant.





Dans une interview, Urvashi a déclaré: «Je tournais à Varanasi, alors que j’avais un spectacle à New Delhi, toh meri wahaan se delhi ki flight thi. A New Delhi, je tournais toute la journée et après environ 10 heures de tournage quand je suis rentrée, il fallait que je me prépare et tu sais que les filles mettent beaucoup de temps à se préparer. Monsieur RP est venu, il s’est assis dans le hall et m’a attendu, et il voulait me rencontrer. Main itni fatigué thi, main so gayi et je n’avais pas réalisé que j’avais reçu autant d’appels.”