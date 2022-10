Urvashi Rautela s’envole pour l’Australie avant la Coupe du monde T20, les fans de Rishabh Pant partagent les mèmes “Sus”

Urvashi Rautela a-t-il suivi le joueur de cricket indien Rishabh Pant jusqu’en Australie ? C’est la première question qui s’est posée à plusieurs fans sur les réseaux sociaux lorsque l’actrice indienne a partagé une photo d’elle à bord d’un vol sur sa page Instagram. “J’ai suivi mon cœur et cela m’a conduit en Australie”, a écrit l’actrice en légende de son message.

Rautela s’envolant pour l’Australie pour assister à l’action en direct n’est peut-être pas une nouvelle pour beaucoup de ceux qui ont vu l’actrice et le mannequin applaudir dans les stades lors d’instances précédentes, mais le fait que Rishabh Pant ait été nommé dans l’équipe de 15 hommes dirigée par Rohit Sharma pour la prochaine Coupe du monde masculine ICC T20 2022 n’a été perdue pour personne.

La publication Instagram de Rautela informant ses fans de sa visite en Australie a instantanément cassé Internet et les mèmes se sont répandus sur le site de microblogging Twitter.

“bhaiyya, aapne to kaha tha actrice pata le life set ho jayegi” pic.twitter.com/TVW0FF2Mna — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 9 octobre 2022

Ek Kanya se pareshan hai, dusri Kanye se pic.twitter.com/XwDaqEFSfl – Sagar (@sagarcasm) 9 octobre 2022

La saga Rishabh et Urvashi continue en Australie. pic.twitter.com/CwoCkhl78o — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 9 octobre 2022

Elle me donne des vibrations Gone Girl pic.twitter.com/ISsm0TLZwk — Shivani (@meme_ki_diwani) 9 octobre 2022

Urvashi Rautela littéralement en ce moment pic.twitter.com/tSvtFcD6t2 — J 🇮🇳 (@jaynildave) 9 octobre 2022

Quand Urvashi Rautela atteint l’Australie. pic.twitter.com/SLpTGu7Aw1 – Dr DG (@RetardedHurt) 9 octobre 2022

Urvashi et Rishabh se seraient fréquentés pendant une brève période. Ces derniers temps, ils ont fait la une des journaux pour leur prétendue guerre des mots sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé quand Urvashi Rautela, dans une interview, a affirmé que ‘RP’ avait attendu toute la nuit pour la rencontrer lors d’un de ses tournages à Delhi. « Monsieur RP est venu dans le hall de l’hôtel et a voulu se rencontrer. Dix heures passèrent et je m’endormis. Je ne pouvais répondre à aucun appel et quand je me suis réveillé, j’ai vu 16 à 17 appels manqués et je me sentais tellement mal que quelqu’un m’attendait et je ne pouvais pas le rencontrer. Je lui ai dit qu’on se verrait quand tu viendrais à Mumbai. Nous nous sommes rencontrés à Mumbai, mais un énorme drame s’est produit avec les paps et tout », a-t-elle déclaré.

Suite à cela, Rishabh Pant a répondu sans nommer l’actrice. “C’est drôle comme les gens mentent dans les interviews juste pour une faible popularité et pour faire la une des journaux. Triste comme certaines personnes ont soif de gloire et de nom. Que Dieu les bénisse », a-t-il écrit sur des histoires Instagram. Non seulement cela, mais le joueur de cricket a également ajouté des hashtags – Mera Picha Chhoro Behen (laissez-moi tranquille ma sœur) et Jhuth Ki Bhi Limit Hoti Hai (Il y a aussi une limite aux mensonges). Cependant, Pant a ensuite supprimé ce message.

Plus tôt, Urvashi Rautela a partagé une salutation d’anniversaire énigmatique pour le joueur de cricket Rishabh Pant, qui a eu un an de plus le 4 octobre. Urvashi a partagé une vidéo d’elle sur son compte Instagram et a écrit : “Joyeux anniversaire…” Même si l’actrice n’a pas mentionné Rishabh dans son message, les fans ont rapidement souligné que le message était dédié à Rishabh.

