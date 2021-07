Urvashi Rautela s’entraîne dur pour son nouveau film d’action, enfile une tenue de sport entièrement noire – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi : Urvashi Rautela est une passionnée de fitness et partage régulièrement ses vidéos d’entraînement sur les réseaux sociaux. Récemment, elle a posté sa vidéo de formation préparatoire sur Instagram.

On peut voir Urvashi Rautela faire de l’exercice sur une presse à jambes avancée, vêtue d’une tenue de gym entièrement noire, de chaussures blanches et d’un chouchou rose sur le bras. L’actrice révèle sa journée d’entraînement préférée dans la légende, en disant : « J’adore la journée des jambes. La journée des jambes est ma préférée ! #RocketSeriesLegPress ». Les vidéos d’entraînement d’Urvashi Rautela sont devenues virales sur Internet avec des millions de vues.

Dans le cadre de son programme de renforcement de base, elle a fait des craquements sur un sac de boxe tout en étant suspendue la tête en bas, des soulevés de terre, du kickboxing et des coups de poing dans l’intestin. Pour son rôle, Le régime d’Urvashi Rautela comprend de bonnes protéines, des glucides complexes lents et des tonnes de légumes. De plus, l’actrice se rendra en Suède pour s’entraîner avec Magnus Lygdback, l’entraîneur de Gal Gadot dans Wonder Woman.

Côté travail, Urvashi Rautela fera ses débuts en tamoul avec un film tamoul de science-fiction à gros budget dans lequel elle jouera le rôle d’une microbiologiste et d’une IITian, ​​et plus tard elle apparaîtra dans un thriller bilingue. Black Rose » avec le remake hindi de « Thirutu Payale 2 ». L’actrice a récemment obtenu une réponse à succès pour sa chanson Doob Gaye face à Guru Randhawa et Versace Baby face à Mohamed Ramadan.

Urvashi joue un rôle principal dans la série Web Inspector Avinash aux côtés de Randeep Hooda, qui est un biopic basé sur l’histoire vraie du super flic Avinash Mishra et Poonam Mishra.