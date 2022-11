Urvashi Rautela se transforme en princesse Disney en robe rose

L’album Indigo du leader du BTS, RM alias Kim Namjoon, sortira le 2 décembre. Il s’agit de son premier album solo. Dans le passé, il a sorti deux mixtapes. Son travail Mono a reçu beaucoup d’appréciation critique. RM travaille sur Indigo depuis un certain temps maintenant. Il l’a décrit comme une archive de ses 20 ans. BTS ARMY a le sentiment que ce sera une affaire émotionnelle avec RM alias Kim Namjoon déversant sa douleur, sa joie et ses peurs dans les plus belles paroles. Eh bien, il semble que RM tienne sa promesse avec les promotions d’Indigo. Les fans se souviendront qu’il a dit un jour qu’il aimerait rencontrer les ARMYs dans un petit groupe, peut-être autour d’un café et simplement discuter avec eux.

Il semble que cela se produise enfin. Big Hit Music a annoncé qu’il tiendrait un concert pour 200 ARMYs. Il semble que ce sera par lots de 50. Les personnes seront sélectionnées via un système de tirage au sort. Les personnes sélectionnées doivent avoir acheté l’album via Weverse. De plus, aucun mineur n’est autorisé. C’est parce que le concert sera enregistré. Conformément aux lois sur la radiodiffusion, les mineurs peuvent être filmés s’ils ne sont pas accompagnés de parents en Corée. La clause d’interdiction aux mineurs a enflammé l’imagination de BTS ARMY. Après tout, il est papa Joon. Jetez un œil aux tweets…

qu’est-ce que tu veux dire par 200 armées vont voir namjoon de près jouer de l’indigo… ça aussi pas de photos ou de vidéos autorisées… et pas de mineurs ?? comme ce qui va arriver Hani ? (@itsbtszone) 23 novembre 2022

aucun mineur n’est autorisé car namjoon effectuera sexy nukim à moitié nu forjoon ? indigo ? (@ForeverwithRM) 23 novembre 2022

un événement privé avec namjoon et interdit aux mineurs. je suis en pagaille kaz (@defxcosmos) 23 novembre 2022

Je suis désolé mais mon cerveau ne se repose pas. wtf est namjoon sur le point de faire devant 200 armées qu’il fallait déclarer qu’aucun mineur n’est autorisé dans la foule. comme si j’avais besoin d’être inclus là-dedans. allonger ? (@ONYXKNJ) 23 novembre 2022

NAMJOON POURQUOI N’Y A-T-IL PAS DE MINEURS AUTORISÉS ? ! QU’EST-CE QUE VOUS NOUS MONTREZ ? pic.twitter.com/RJAlWxEVs4 Max dit : MANGEZ MON CUL ? (@MonstreValor) 23 novembre 2022

NOO JE SANGLOTE ? pic.twitter.com/N6t4XbX365 archives de citations bts | défense finale (@btsqtsarchive) 23 novembre 2022

Il y a quelques jours à peine, Namjoon est devenu viral sur TikTok pour sa performance torride sur Sexy Nukim. La chanson de Balming Tiger le présentait avec un petit couplet de rap. Namjoon alias RM est actuellement aux États-Unis selon un calendrier officiel. Il a rendu visite au musée et profite pleinement de New York.