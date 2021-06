Urvashi Rautela se livre à un bain de boue luxueux de Rs 20 000, la photo devient VIRALE

Lundi, la star de Bollywood Urvashi Rautela a profité de son compte Instagram pour révéler l’un des nombreux secrets de sa peau impeccable. L’actrice a partagé une photo sur ses réseaux sociaux révélant qu’un bain de boue l’aide à se détendre et a ajouté que cela l’aide également à obtenir cette peau éclatante et impeccable dont les fans sont impressionnés.

Urvashi Rautela a partagé une photo sur son Instagram couverte de boue de la tête aux pieds, alors qu’elle prenait la pose élégamment assise sur un banc, baignant au soleil.

Dans la légende, Urvashi a écrit que la boue riche en minéraux qu’elle avait appliquée était « thérapeutique » et « bonne pour la peau ». Elle a également ajouté qu’il aide à « détoxifier et éliminer les impuretés, adoucir la peau, améliorer la circulation et soulager les maux et les douleurs ».

Tout en partageant la photo couverte de boue, qui devient maintenant virale sur Internet, Urvashi a écrit en légende : » MY FAV MUD BATH SPA / MUD THERAPY Cleopatra était une des premières amatrices d’un bain de boue, alors que les fans modernes m’incluent. boue rouge d’une plage des Baléares. On dit qu’elle a été utilisée comme miroir par Vénus, la déesse romaine de l’amour. Sa boue riche en minéraux est considérée comme thérapeutique et bonne pour la peau. La boue peut vraiment être une merveille boueuse. Couvert de guérison Les bains de boue thérapeutiques à la boue sont encore reconnus aujourd’hui pour leur capacité à détoxifier et à éliminer les impuretés, à adoucir la peau, à améliorer la circulation et à soulager les maux et les douleurs.

Pour les non avertis, des célébrités hollywoodiennes comme Keira Knightley et Gwyneth Paltrow suivent également cette technique thérapeutique.

Maintenant, nous connaissons tous certainement la beauté derrière la peau super lisse d’Urvashi Rautela et les efforts que l’actrice met pour se maintenir.

Regardez la photo ici :

Côté travail, Urvashi Rautela fera ses débuts en tamoul avec un film tamoul de science-fiction à gros budget dans lequel elle jouera le rôle d’une microbiologiste et d’une IITian. Plus tard, l’actrice sera vue dans un thriller bilingue ‘Black Rose’ avec le remake hindi de ‘Thirutu Payale 2’.

L’actrice a récemment obtenu une réponse à succès pour sa chanson « Doob Gaye » face à Guru Randhawa.

Urvashi sera également vu dans la série Web du studio Jio « Inspector Avinash » face à Randeep Hooda, qui est un biopic basé sur l’histoire vraie du super flic Avinash Mishra et Poonam Mishra. Elle s’entraîne également pour son film d’action sans titre centré sur les femmes.