Urvashi Rautela se fait troller alors qu’elle partage sa photo les mains jointes

L’actrice de Bollywood, Urvashi Rautela, a déposé mardi une photo d’elle-même sur laquelle on peut la voir en train de prier devant Dieu, les mains jointes. Partageant la photo, elle a demandé : « Kya Bhagwaan se kuch maangna chahiye ? Kya maange ?”

En un rien de temps, la photo d’Urvashi Rautela est devenue virale et les utilisateurs des réseaux sociaux ont commencé à y réagir. L’un d’eux a écrit : « Lagta hai Newzealand ka visa nhi mila madame ko… » Le second a déclaré : « Rishabh 17 ka hath », le troisième a dit : « Aap bhagwan sa magna ki RP ki form Laut aaye. ” Le quatrième a dit: «Yeh samjdi hai apne app ko k Mai h sundar hun est duniya mein itna ego ou montre itna hai ismein koi b cheeze krni logo ko dikhane k liye krni hai ou yeh légende Dekho Kya daal rhi hai Kya yr sundar to bnaya par na to iske ande dil hai na dimag bas show off or ego jitni marzi kra lo koi n puchta ab ise Bollywood mein.





Le cinquième a dit : « Rishabh Bhai et unki forment ko manglo didi..phir aap hum sab khus ho jaynge apki chotu bhaiya apko mil jaynge aur humne unki battant dekhno ko mil jayegi. » La sixième personne a déclaré : « Rishab pant ko maang le.

Plus tôt, l’actrice est allée sur Instagram et a partagé une photo d’elle avec une voiture et a écrit : “Tu bin bataaye le chal mujhe kahin….. jahan tu muskuraye manzil hai meri wahin.”





En un rien de temps, sa photo est devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes ont commencé à la commenter. L’un d’eux a écrit : “Mam RP bhiya Or aap ki jodi world class lagti hai.” Le second a dit : “Tu es si belle comme un ange, je ne peux pas te quitter des yeux… si fière de toi.” La troisième personne a écrit : “Je me demande, tu as une Beauté qui ne correspond pas à ce Monde, de quel pays de conte de fées viens-tu ? Si tu aimes ce commentaire, souris une fois et aime ça et fais-moi savoir que tu aimes.”

