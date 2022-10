Urvashi Rautela se fait griller par les internautes pour avoir plagié son discours TEDx des orateurs précédents

Urvashi Rautela n’est pas étranger aux trolls et aux bouffonneries étranges. Elle fait la une des journaux depuis qu’elle a parlé de M. RP attendant des heures pour la rencontrer. Les fans ont exhorté l’ancienne Miss Univers à laisser Rishabh Pant tranquille. Et maintenant, Urvashi s’est de nouveau retrouvée dans les eaux chaudes après que les internautes aient commencé à la gronder pour avoir plagié son discours TEDx Talk des orateurs précédents.

De nombreuses personnes ont affirmé que tous les principaux points de discussion du discours d’Urvashi provenaient d’orateurs précédents. Alors que sa vidéo TEDx Talk a été abandonnée plus tôt ce mois-ci, les utilisateurs de Reddit ont souligné qu’Urvashi avait non seulement levé ses points de discussion, mais semble également avoir recherché sur Google des listes sur celles livrées par Isabel Allende, Chimamanda Ngozi Adichie, Dan Pink et Bren Brown. entre autres.

Il semble qu’Urvashi ait également relevé son discours d’introduction de l’un des listicles et déclaré : “Les conférences TED ont commencé en 1984 avec pour mission de diffuser des idées. Depuis lors, une seule conférence s’est transformée en une vague d’idées qui inspirent et motivent les gens de partout dans le monde pour accomplir plus et oser faire de grandes choses.”

Ce n’est pas la première fois qu’Urvashi est arrêté par des internautes pour plagiat. Auparavant, l’actrice de Hate Sotry 4 avait été prise en flagrant délit pour avoir volé des tweets de Gigi Hadid, John Paul Brammer et bien d’autres. Elle a même été interpellée par les paparazzis pour leur avoir demandé de venir au restaurant où se trouvait également Ahan Panday, puis elle a agi choquée et a quitté les lieux sans poser pour eux.