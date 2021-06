Urvashi Rautela se fait chronométrer «dans le ventre» par son entraîneur lors d’une séance d’entraînement

Urvashi Rautela est l’une des beautés les plus en forme de l’industrie cinématographique. Elle se maintient en forme en s’entraînant religieusement. Récemment, Urvashi est allée sur sa page Instagram et a partagé une vidéo choquante où elle est continuellement frappée sur le ventre par son entraîneur, ce qui est considéré comme faisant partie de l’entraînement. Dans la vidéo, l’acteur porte une tenue d’entraînement noire avec des gants de boxe et se fait frapper en plein dans le ventre.

Elle a sous-titré la vidéo en déclarant: « NO PAIN NO GAIN. Il me frappe dans les tripes. Se faire sauter fait partie de mon film d’action. Absorber ses coups. »

Pour les non-initiés, recevoir un coup de poing dans le ventre est considéré comme une partie essentielle de l’entraînement des boxeurs, combattants MMA et autres athlètes d’arts martiaux. La principale raison pour laquelle vous vous faites sauter est de pouvoir s’entraîner à ressentir la douleur et d’apprendre à votre corps à absorber le coup de poing.

Pendant ce temps, Urvashi s’envolera bientôt pour la Suède, spécialement pour être entraîné par l’entraîneur suédois Magnus Lygdback. Il est connu pour avoir entraîné Gal Gadot à préparer son rôle dans « Wonder Woman ».

Côté travail, Urvashi fera ses débuts tamouls dans lesquels elle jouera le rôle d’une microbiologiste et d’une IITian.

Elle va apparaître dans un thriller bilingue ‘Black Rose’ avec le remake hindi de ‘Thirutu Payale 2’.

Urvashi joue un rôle principal dans la série Web du studio Jio « Inspecteur Avinash » face à Randeep Hooda, qui est un biopic basé sur l’histoire vraie du super flic Avinash Mishra et Poonam Mishra.