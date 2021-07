Urvashi Rautela révèle son look du remake en hindi du film tamoul ‘Thiruttu Payale 2’ | Nouvelles des gens

New Delhi : Urvashi Rautela, mannequin devenue actrice, est connue pour son apparence et ses routines d’entraînement. Récemment, elle a posté une photo d’elle absolument magnifique dans un Kurti vert et une jupe jaune sur son Instagram.

L’actrice a révélé l’un de ses nombreux looks de son prochain film. Elle a sous-titré la photo en disant : « Mon cœur déborde d’amour et de gratitude. Je suis incroyablement honoré et sans voix de travailler aux côtés des personnes talentueuses que je peux appeler ma famille. Je suis si fier de vous tous. Merci à tous ceux qui sont là pour tous votre amour pour le remake hindi de #ThiruttuPayale2 #setlife #actorlife ».

La photo qui Urvashi Rautela a partagé les décors du remake en hindi du film à succès tamoul « Thiruttu Payale 2 ». Le cinéaste de Kollywood Susi Ganeshan dirigera le remake, qui a également réalisé l’original.

Urvashi Rautela joue le rôle d’une fille de Varanasi qui est accro aux réseaux sociaux.

Côté travail, Urvashi Rautela fera ses débuts en tamoul avec un film de science-fiction à gros budget dans lequel elle jouera le rôle d’une microbiologiste et d’une IITian, ​​et plus tard elle apparaîtra dans un thriller bilingue « Black Rose ».

L’actrice a récemment obtenu une réponse à succès pour sa chanson « Doob Gaye » face à Guru Randhawa et « Versace Baby » face à Mohamed Ramadan.

Urvashi Rautela s’entraîne actuellement pour un prochain film d’action, qui sera dévoilé prochainement.