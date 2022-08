Urvashi Rautela repéré lors du match Inde-Pakistan ; les internautes lancent le Rishabh Pant meme fest sur les réseaux sociaux

Il y a quelques semaines, Urvashi Rautela avait atterri dans des eaux chaudes avec des internautes après avoir affirmé dans une interview que le RP anonyme “l’attendait” et l’avait appelée plusieurs fois pour la rencontrer. Sa déclaration a reçu une fouille indirecte de Rishabh Pant sur les réseaux sociaux en appelant sa sœur, à laquelle Urvashi avait répondu en l’appelant Chotu bhaiya. Maintenant qu’Urvashi a été repéré lors du match Inde-Pakistan en Coupe d’Asie, les fans ont inondé Internet de mèmes Rishabh Pant sur les réseaux sociaux.

Les gens ont partagé la capture d’écran de la réponse d’Urvashi à un fan disant qu’elle ne regarde même pas le cricket. Bientôt, cela a donné lieu à un festival de mèmes mettant en vedette Urvashi et Rishabh, qui visait à se moquer de l’actrice de Bollywood à propos de sa déclaration impliquant le joueur de cricket.

Rishabh et Urvashi ont été aperçus en train de regarder le match ?? #UrvashiRautela #INDvsPAK #AsiaCup2022 #RishabhPant pic.twitter.com/qhGZ2snEGM

Ye to out of syllabus hogaya ???#UrvashiRautela #INDvPAK pic.twitter.com/953m3itGyY

