Urvashi Rautela réagit avec colère alors que la fan de Rishabh Pant utilise son nom pour distraire le joueur à l’IPL : « Arrêtez de me massacrer… »

Urvashi Rautela réagit avec colère alors que la fan de Rishabh Pant utilise son nom pour distraire le joueur à l’IPL

Urvashi Rautela attire souvent l’attention à cause de son équation avec Rishab Pant. Récemment, l’actrice a réagi à une vidéo vieille de 3 semaines dans laquelle on pouvait voir un fan du joueur de cricket mal prononcer son nom de famille, ce qui a fait exploser l’actrice de colère.

Dans la vidéo du match DC vs SRH IPL, un fan a été vu montrant son soutien à Rishabh Pant et disant qu’il n’épargnerait pas Urvashi Rautela au milieu de leurs rumeurs de liaison. Cependant, le fan a été vu en train de mal prononcer le nom de famille de l’actrice comme Ratola au lieu de Rautela.





Samedi, l’actrice a pris ses médias sociaux et tout en partageant la vidéo, a écrit une note de colère. L’actrice a écrit: « Arrêtez de massacrer mon nom de famille qui m’est si précieux. Les mots ont un sens et les noms de famille ont des pouvoirs et des bénédictions. #IDontLikeIt #NotFunny. »

Les fans sont venus soutenir l’actrice et lui ont demandé de ne pas prêter attention à de telles personnes. L’un des commentaires disait: «Elle a travaillé dur et a gagné autant de renommée. S’il vous plaît, respectez-la, ne dites pas de si mauvaises choses les gars. Reste à sa place et alors tu sauras à quel point ça fait mal. Un autre a écrit : « Urvashi, arrête de prêter attention à ces chapris, ils essaient juste d’attirer l’attention par ton nom. » Un autre a commenté: «Elle est la fierté de l’Inde, pourquoi des gens aussi stupides se moquent de son nom et de son nom, vous devriez lui rendre hommage, elle a remporté tant de prix pour l’Inde et nous rend fiers de nous dans divers domaines de la modélisation et de l’univers Miss. etc. »

Pour les non-initiés, Rishabh Pant ne fait pas partie de l’IPL 2023 et se remet actuellement de ses blessures causées par un accident de la route. Le joueur de cricket a rapidement été transporté à l’hôpital après avoir subi plusieurs blessures, dont une déchirure du ligament du genou.

Pendant ce temps, Urvashi Rautela a récemment été vu faire une apparition spéciale dans le film Agent. Le thriller d’espionnage Telugu est dirigé par Surender Reddy et met en vedette Akhil Akkineni, Mammootty et Dino Moreo, entre autres. L’actrice sera ensuite vue dans Black Rose de Mohan Bhardwaj. L’actrice a également Dil Hai Grey de Susi Ganeshan dans le pipeline, qui met également en vedette Vineet Singh et Akshay Oberoi. L’actrice aurait également joué dans le film des productions Dharma.

Lisez Urvashi Rautela pour être vu ensuite dans la production de Karan Johar, les fans disent « rise and shine girl »