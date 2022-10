Urvashi Rautela réagit aux allégations de harcèlement criminel de Rishabh Pant et se compare à l’Iranienne Mahsa Amini

Depuis qu’Urvashi Rautela s’est envolée pour l’Australie, lieu de la prochaine Coupe du monde T20 pour laquelle Rishabh Pant est également dans le même pays, l’actrice a été brutalement trollée en ligne et les internautes ont allégué qu’elle “traque” le joueur de cricket indien. Maintenant, l’actrice de Hate Story 4 a vivement réagi à ces allégations en disant qu’elle était victime d’intimidation.

S’adressant à son Instagram, elle a déposé une vidéo dans laquelle on la voit poser depuis une terrasse. Avec le clip, elle a écrit : “D’ABORD EN IRAN #MahsaAmini & MAINTENANT EN INDE… ça m’arrive, ils m’intimident en tant que Stalker ??? Personne ne se soucie de moi ou ne me soutient. Une femme forte est celle qui se sent profondément et aime férocement. Ses larmes coulent aussi abondamment que son rire. Elle est à la fois douce et puissante, à la fois pratique et spirituelle. Elle est un cadeau pour le monde.





En septembre 2022, Mahsa Amini, 22 ans, a été tuée en garde à vue après avoir été arrêtée pour ne pas avoir porté correctement le hijab. Sa mort a déclenché des manifestations mondiales au cours desquelles plus de 185 personnes auraient été tuées en Iran même. Plusieurs dirigeants politiques tels que Bill Clinton, Justin Trudeau, Nancy Pelosi et d’autres ont condamné la mort de Mahsa.

Après que leurs rumeurs de rencontres aient fait surface en 2018, les tensions entre Urvashi et Pant ont récemment augmenté depuis son entretien en août dans lequel elle a affirmé qu’un certain “M. RP” l’avait attendue pendant près de 10 heures dans le hall d’un hôtel pour la rencontrer pendant qu’elle recevait. un peu de sommeil et qu’elle se sentait mal après avoir vu “16-17 appels manqués”.

Rishabh a ensuite repris son histoire Instagram (qu’il a supprimée après quelques heures) et a écrit : “C’est drôle de voir comment les gens mentent dans les interviews juste pour une faible popularité et pour faire la une des journaux. C’est triste que certaines personnes aient soif de gloire et de nom. May Dieu les bénisse”. Il a ajouté des hashtags – “Mera Picha Chhoro Behen” et “Jhuth Ki Bhi Limit Hoti Hai” à la fin de la note.

L’actrice a répondu à Rishabh en publiant une note sur ses histoires Instagram qui disait : “Chotu bhaiyaa devrait jouer au bat ball… main koyi munni nahi hoon badnaam hone with young kiddo darling tere liye #RAKSHABANDHAN mubarak ho.” Elle a également ajouté des hashtags – “RP CHOTU BHAIYYA, Cougar Hunter et Ne profitez pas d’une fille silencieuse”.