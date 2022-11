Urvashi Rautela réagit à un incident choquant et dit “s’ils faisaient la même chose avec la chambre des filles…”

Urvashi Rautela et sa querelle avec le gardien de guichet indien Rishabh Pant conduisent souvent à des mèmes hilarants sur Internet et chaque fois que Hate Story 4 essaie de faire la une des journaux en partageant également ses opinions sur les matchs de l’équipe de cricket indienne. Le lundi 31 octobre, elle a réagi à l’incident choquant de la violation de la vie privée de Virat Kohli en Australie lors de la Coupe du monde T20 en cours.

Hier, le batteur indien a partagé une vidéo sur son compte Instagram qui montrait l’un des cadres de l’hôtel à Perth en train de filmer toute la chambre de Kohli sur son mobile. L’incident a évidemment bouleversé l’ancien capitaine indien et avec la vidéo, il a écrit une note écrivant qu’il n’était “absolument PAS d’accord avec cette invasion absolue de la vie privée”.

“Je comprends que les fans soient très heureux et excités de voir leurs joueurs préférés et excités de les rencontrer et j’ai toujours apprécié cela. Mais cette vidéo ici est épouvantable et cela m’a rendu très paranoïaque à propos de ma vie privée. Si je ne peux pas avoir d’intimité dans ma propre chambre d’hôtel, alors où puis-je vraiment m’attendre à un espace personnel ?” Je ne suis PAS d’accord avec ce genre de fanatisme et d’invasion absolue de la vie privée. Veuillez respecter la vie privée des gens et ne pas les traiter comme une marchandise pour le divertissement”, a écrit Virat.





LIRE | “Si cela se passe dans votre chambre…”: Anushka Sharma réagit après qu’un fan ait divulgué une vidéo de la chambre de Virat Kohli

Urvashi, qui est revenue d’Australie étonnamment sans assister à aucun match, a partagé la même vidéo sur ses propres histoires Instagram et a écrit : “Absolument !!! Immoral, sans scrupules, imaginez qu’ils ont fait la même chose avec une chambre de fille”, a mis deux emojis tristes et a ajouté le hashtags #sans scrupules #déshonorable”.





Parlant de la campagne en cours de l’Inde dans la Coupe du monde T20, l’équipe dirigée par Rohit Sharma a battu les Pays-Bas et le Pakistan lors de leurs deux premiers matches avant de perdre face à l’Afrique du Sud. Les Men in Blue affronteront le Bangladesh mercredi prochain dans leur rencontre du Groupe B.