Urvashi Rautela réagit à la question “RP hum samajhte the Rishabh Pant, lekin koi aur hi nikle”

La soirée Filmfare Middle East Achievers à Dubaï a été célébrée le samedi 19 novembre en présence de Ranveer Singh, Shehnaaz Gill, Tejasswi Prakash, Janhvi Kapoor, Ayushmann Khurrana, Tamannaah Bhatia, Manushi Chhillar, Bhumi Pednekar et d’autres célébrités.

Urvashi Rautela a également honoré l’événement dans une robe rose grésillante. L’actrice a de nouveau été interrogée sur sa relation avec l’as Indian wicketkeeper-batteur Rishabh Pant sur le tapis rouge après que les deux aient été impliqués dans une querelle sur les réseaux sociaux cette année à plusieurs reprises.

Dans une vidéo partagée par Instant Bollywood, on demande à l’actrice de Hate Story 4 “RP hum log samajhte the Rishab Pant, lekin woh toh koi aur hi nikle” alors que le journaliste faisait référence à l’acteur sud-indien Ram Pothineni, avec qui Urvashi avait a partagé la photo sur son compte Instagram en octobre et l’a sous-titrée “Avec RP”.

L’actrice a d’abord essayé d’éviter la question puis a répondu : “C’est mon co-acteur (Ram) et je travaille avec lui dans mon prochain film”. Le journaliste l’a ensuite grillée et a demandé: “Toh aap jis RP ka intezaar kar rahi thi, woh yahi the?”, À quoi l’actrice a répondu: “Je ne parlerai que de mes films et projets de films”.





Pour les non-initiés, après que leurs rumeurs de rencontres ont fait surface en 2018, les tensions entre Urvashi et Pant ont récemment augmenté depuis son entretien en août dans lequel elle a affirmé qu’un certain “M. RP” l’avait attendue pendant près de 10 heures dans le hall d’un hôtel pour la rencontrer. alors qu’elle dormait un peu et qu’elle se sentait mal après avoir vu “16-17 appels manqués”.

Les deux d’entre eux ont ensuite fait plusieurs allégations l’un contre l’autre sur les réseaux sociaux et Urvashi a même été trollé sans pitié alors que Rishabh a mal performé lors de la Coupe d’Asie récemment organisée et lorsque l’Inde n’a pas réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde T20.