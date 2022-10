Urvashi Rautela quitte l’Australie, dit “il est temps de passer à autre chose”

Dimanche, l’équipe indienne de cricket a remporté son premier match de la Coupe du monde T20 2022 contre le Pakistan en Australie. Pendant ce temps, l’actrice de Bollywood Urvashi Rautela qui était également en Australie a partagé des photos d’elle-même et a révélé qu’elle quittait le continent.

Partageant les photos d’elle-même, Urvashi Rautela a écrit: “Cela me brise le cœur de partir… mais il est temps de passer à autre chose.” En un rien de temps, ces photos sont devenues virales et les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à les commenter. L’un d’eux a écrit : « Retour en Inde kyu ki RP Bhai to khel nhi rahe ». Le deuxième a dit: “Urvashi soit comme un simple match me nahi aane se match India jeet gai.”

La troisième personne a écrit : « Pant bhaiya ko nahi khelaye match ». La quatrième personne a mentionné : « Ab India toh jeet gaya… Aap ne india ko jeetne se nahi rok paya… Hahah. Le cinquième a dit : « Ab kiski yaad aa rhi hai.

Après que l’équipe indienne de cricket ait remporté son premier match de la Coupe du monde T20 2022 contre le Pakistan au MCG dimanche 23 octobre, l’épouse de Virat Kohli et les actrices de Bollywood, Anushka Sharma, se sont rendues sur Instagram et ont écrit un message.

Lis: Urvashi Rautela clarifie sa position après que les fans aient lié sa vidéo virale “Je t’aime” à Rishabh Pant

Elle a écrit : « Ta beauté !! Ta putain de beauté !! Tu as apporté tellement de joie dans la vie des gens ce soir et ça aussi à la veille de Diwali ! Tu es un homme merveilleux mon amour. Ton courage, ta détermination et ta conviction sont ahurissants. !!”

Elle a ajouté: “Je viens de regarder le meilleur match de ma vie, je peux dire et bien que notre fille soit trop petite pour comprendre pourquoi sa mère dansait et criait sauvagement dans la pièce, un jour, elle comprendra que son père a joué de son mieux manches cette nuit-là qui a suivi après une phase qui a été difficile pour lui mais il en est sorti plus fort et plus sage que jamais! Tellement fier de toi !! Ta force est contagieuse et toi mon amour, tu es SANS LIMITES !! Je t’aime pour toujours et à travers épais et mince.”