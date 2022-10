Urvashi Rautela publie une autre superbe photo d’Australie-Occidentale, voir ici

Depuis quelques jours, Urvashi Rautela défraye la chronique. Le mannequin, qui est actuellement en Australie, a publié des images, et ses admirateurs deviennent fous d’elle ou les fans de Rishabh Pant se moquent brutalement d’elle.

Sur d’autres photos récentes d’Australie-Occidentale, Urvashi porte une robe à motifs et elle est magnifique.

Découvrez le poste ici:







Urvashi Rautela a affirmé qu’elle était victime d’intimidation sur Instagram, un jour après avoir partagé une photo d’elle-même portant du sindoor et souhaitant aux gens un joyeux Karwa Chauth d’Australie. Suite à sa guerre des mots avec Rishabh Pant au cours des derniers jours, il y a eu de nombreuses histoires d’elle allant pour des matchs, et les internautes pensent également que ses publications sur les réseaux sociaux sont destinées à Rishabh Pant.

S’adressant à son Instagram, elle a écrit: “D’abord l’Iran N maintenant l’Inde, ça se passe avec moi, ils m’intimident. (emoji au visage triste) simplement parce que je ne dis jamais de mal à personne. #stopbullyingwomen.

Elle a ajouté une capture d’écran de la signification du mot harceleur et a écrit dans la même histoire : « Pour que les médias indiens comprennent le vrai sens du mot harceleur.

Pour les non-initiés, sur la photo qu’elle a partagée il y a deux jours, on l’a vue enfiler un sari rouge, associé à un chemisier vert. Tout en laissant tomber la photo, elle a écrit : « Prem mein padi premika ko sindoor se priy kuch nahi hota, sari rasam riwaz ke sath chahiye umar bhar ka sath piya tumse (à une femme amoureuse, rien n’est plus cher que le vermillon, j’ai besoin de toi pour le reste de ma vie mais pas sans les rituels et les promesses).