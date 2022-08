Urvashi Rautela partage une photo de “fan” la priant après la victoire de l’Inde. Est-ce qu’elle nous trolle tous?

L’actrice et mannequin indienne Urvashi Rautela nous trolle tous, n’est-ce pas ? C’est difficile à dire. Vraiment. Rautela, qui a fait l’actualité ces derniers temps pour sa relation avec le joueur de cricket indien Rishabh Pant, a assisté dimanche au match Inde-Pakistan à Dubaï. Le résultat? Elle a été soumise à des mèmes avec Pant lorsque le joueur de cricket s’est assis hors de la rencontre sous le chapiteau. Les superpuissances de Rautela ont-elles fait omettre Pant du onze de jeu? Internet avait des théories du complot sans fin mais comiques.

Mais maintenant, il s’avère que l’actrice est devenue une religion. Ça s’appelle… “Urvashisme”.

Tout a commencé avec la publication Instagram de Rautela (maintenant supprimée) où elle a tiré directement sur Rishabh Pant, l’appelant “Chotu Bhaiya”. “Chotu bhaiyaa devrait jouer au bat ball ot… main koyi munni nahi hoon badnaam hone (je ne suis pas une fille naïve à diffamer) avec le jeune kiddo chéri tere liye #RAKSHABANDHAN mubarak ho.” Elle a également ajouté des hastags – RP CHOTU BHAIYYA (jeune frère) Cougar Hunter et Ne profite pas d’une fille silencieuse », a-t-elle écrit sur sa page Insta.

Un compte stan qui passe par le pseudonyme @god_urvashi_devotee a commenté le post de l’actrice et a écrit :

“L’urvashisme sera la religion qui connaîtra la croissance la plus rapide au monde. Je suis un fier adorateur de mon Bhagwan @urvashirautela. Si quelqu’un ose manquer de respect à mon Dieu, nous les adorateurs ne resterons pas silencieux.

Le commentaire a été épinglé en haut par Rautela et est resté là jusqu’à ce que le message soit finalement supprimé.

Crédit : @emoboisofindia / Instagram

Coupé à dimanche, les fans de toute l’Inde se sont réjouis à leur manière après avoir vu l’équipe de Rohit Sharma vaincre les rivaux du Pakistan lors d’une rencontre passionnante. La présence de Rautela au stade international de Dubaï l’a ramenée dans le cycle des mèmes et une personne a crédité la «déesse» Rautela pour la victoire de l’Inde et a reçu sa bénédiction.

Si vous êtes perdu comme nous le sommes, tout cela s’est produit. Bien que le “fan” se moquait seulement du commentaire “L’urvashisme est la religion à la croissance la plus rapide” du compte stan @god_urvashi_devotee, mais il a fait mieux. La personne a posté une photo de lui debout avec Puja Thali devant la photo de Rautela, cherchant ses «bénédictions». Tout était censé être une blague.

Rautela a décidé de partager cette photo comme son histoire Instagram avec ses 54 millions de followers.

La saga a également été discutée sur Reddit India

Est-ce qu’elle nous trolle ou s’auto-trolle ?

“Elle doit être un troll c’est trop bien”, a écrit un utilisateur.

“La toute première actrice indienne à avoir son propre culte.”

“Est-ce qu’elle s’auto-traîne?”

“Est-ce qu’elle devient la version indienne de Kanye ????”

Le message “chotu bhaiya” de Rautela, qu’elle a ensuite supprimé, n’était pas sorti de nulle part. Rishabh Pant avait répondu à l’interview de l’actrice où elle affirmait que ‘RP’ avait attendu toute la nuit pour la rencontrer lors d’un de ses tournages à Delhi.

« Monsieur RP est venu dans le hall de l’hôtel et a voulu se rencontrer. Dix heures passèrent et je m’endormis. Je ne pouvais répondre à aucun appel et quand je me suis réveillé, j’ai vu 16 à 17 appels manqués et je me sentais tellement mal que quelqu’un m’attendait et je ne pouvais pas le rencontrer. Je lui ai dit qu’on se verrait quand tu viendrais à Mumbai. Nous nous sommes rencontrés à Mumbai, mais un énorme drame s’est produit avec les paps et tout », a-t-elle déclaré.

A lire aussi : Le “sourire maléfique” de Rishabh Pant devient viral alors qu’Urvashi Rautela au match Inde-Pakistan Sparks Memes

Suite à cela, Pant a répondu sans nommer l’actrice. “C’est drôle comme les gens mentent dans les interviews juste pour une faible popularité et pour faire la une des journaux. Triste comme certaines personnes ont soif de gloire et de nom. Que Dieu les bénisse », a-t-il écrit sur des histoires Instagram. Non seulement cela, mais le joueur de cricket a également ajouté des hashtags – Mera Picha Chhoro Behen (laissez-moi tranquille ma sœur) et Jhuth Ki Bhi Limit Hoti Hai (Il y a aussi une limite aux mensonges). Cependant, Pant a ensuite supprimé ce message.

TL;DR : les deux se seraient fréquentés dans le passé.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici