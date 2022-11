Urvashi Rautela partage une photo avec la star de Waltair Veerayya Chiranjeevi, écrit "quand je gagne des prix..."

La mannequin et actrice Urvashi Rautela a récemment publié une belle image d’elle-même et de la star de Waltair Veerayya, Chiranjeevi. Il porte un jean et un t-shirt blanc, tandis qu’elle porte un haut rouge et un pantalon rose.

Elle a légendé la photo comme suit: «Quand je gagne des prix, je pense à mes parents. Pour moi, être le meilleur signifie le prouver dans différents pays et univers. Reconnaissant Megastar @chiranjeevikonidela garu, #BobbyKolli @mythriofficial #WaltairVeerayya.

Découvrez le poste ici:











Le message d’Urvashi a été inondé de commentaires incroyables pour les deux. Un fan a écrit : “deux personnes incroyables dans un même cadre”.

Le lundi 24 octobre, l’acteur Telugu Chiranjeevi a annoncé le nom de son prochain film à l’occasion propice de Diwali. Waltair Veerayya est le nom du film de divertissement bourré d’action réalisé par KS Ravindra, alias Bobby Kolli. La société de production a également montré l’apparence de l’acteur du film dans une vidéo teaser.

Le film, qui met également en vedette Ravi Teja, Shruti Haasan et Catherine Tresa, est produit par Mythri Movie Makers, une société cofondée par Naveen Yerneni et Y Ravi Shankar, et sa musique est de Devi Sri Prasad, qui a gagné en popularité après écrivant les chansons à succès du hit Pushpa: The Rise d’Allu Arjun.

Les vacances de Sankranthi verront la sortie de Waltair Veerayya, qui sera en compétition au box-office avec un certain nombre d’autres films. Le film Ramayana Adipurush, réalisé par Om Raut et mettant en vedette Prabhas, Saif Ali Khan et Kriti Sanon, sortira également le 12 janvier 2023, pendant le week-end de vacances.

A lire aussi : Waltair Veerayya : Chiranjeevi révèle le titre de son prochain, annonce la date de sortie du film

Au cours du même week-end de Pongal, le prochain Varisu de Thalapathy Vijay, qui sera doublé en telugu sous le nom de Vaarasudu, devrait également sortir en salles. En réalité, Mythri Movie Makers prépare l’acteur Veera Simha Reddy, avec Nandamuri Balakrishna, pour une sortie en Sankranthi.